­عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش هزینه‌های تولید، گفت: قیمت‌گذاری باید بر مبنای محاسبات واقعی انجام شود؛ ضمن اینکه نسبت به گران‌فروشی قطعات و انتقال هزینه‌های غیرمنطقی به مصرف‌کنندگان هشدار داد.

مصطفی طاهری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات بازار، افزایش قیمت خودرو را در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر دانست، اما تأکید کرد که این افزایش باید بر اساس هزینه‌های واقعی و با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان انجام شود.

وی با بیان اینکه هر خودرو از حدود سه هزار قطعه تشکیل شده است، گفت: تعیین قیمت نهایی خودرو به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است و نمی‌توان آن را با یک فرمول ساده محاسبه کرد.

به گفته طاهری، نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های تولید، قیمت قطعات داخلی و وارداتی و شرایط بورس کالا، از جمله مؤلفه‌هایی هستند که بر قیمت تمام‌شده خودرو تأثیر می‌گذارند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری، بر ضرورت بازنگری در سازوکار تعیین قیمت خودرو تأکید کرد.

وی افزود: شورای رقابت باید با بررسی دقیق همه معیار‌های مؤثر بر تولید، قیمت منصفانه‌ای تعیین کند؛ قیمتی که از یک سو هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهد و از سوی دیگر، مانع تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به مصرف‌کنندگان شود.

طاهری یکی از مسائل مهم در تعیین قیمت خودرو را نحوه قیمت‌گذاری قطعات و روابط مالی میان برخی تأمین‌کنندگان و خودروسازان دانست؛ موضوعی که به گفته وی می‌تواند زمینه افزایش غیرواقعی قیمت نهایی خودرو را فراهم کند.

وی با اشاره به فعالیت برخی تأمین‌کنندگانی که سهام‌دار یا عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های خودروسازی هستند، گفت: در چنین شرایطی ممکن است قطعات با قیمت‌های بالا به خودروساز عرضه شوند و هزینه این معاملات در نهایت به مصرف‌کننده منتقل شود.

به گفته این نماینده مجلس، زمانی که میان خریدار و فروشنده ارتباطات مدیریتی یا سهام‌داری وجود دارد، ضرورت نظارت بر قیمت‌گذاری و شفافیت معاملات دوچندان می‌شود؛ زیرا نبود سازوکار‌های نظارتی مؤثر می‌تواند زمینه بروز تعارض منافع و تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به زنجیره تولید را فراهم کند.

طاهری با اشاره به سهم بالای قیمت‌های غیرواقعی در بهای خودرو، تأکید کرد: افزایش قیمت خودرو را نمی‌توان صرفاً به رشد نرخ ارز یا افزایش هزینه‌های تولید نسبت داد.

به گفته وی، در کنار عوامل بیرونی و نوسانات بازار، انحصارگرایی، گران‌فروشی برخی قطعات و فاکتور‌های غیرشفاف نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه، رقابتی شدن بازار و شفافیت در قیمت‌گذاری قطعات را از عوامل مؤثر در اصلاح روند تعیین قیمت خودرو دانست.

از نگاه طاهری، تعیین قیمت منصفانه مستلزم آن است که هزینه‌های واقعی تولید از هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی، انحصار یا معاملات غیرشفاف تفکیک شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت تنها زمانی قابل دفاع خواهد بود که بر مبنای داده‌های معتبر و محاسبات دقیق صورت گیرد.