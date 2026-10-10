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هفته هشتم فوتبال لیگای اسپانیا فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ شب گذشته آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در نخستین بازی هفته تیم قعر جدولی مالاگا در خانه برابر تیم اسپانیول به تساوی ۱ - ۱ رسید. بریان ساراگوسا در دقیقه ۱۳ تیم کاتالانی را پیش انداخت، اما مالاگا در دقیقه ۳ + ۹۰ با گل آدریان نینیو بازی را به تساوی کشاند. مالاگا با ۴ امتیاز به رده نوزدهم صعود کرد و اسپانیول با ۸ امتیاز تا رده یازدهم بالا آمد.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۱۸ مهر:
رایو وایکانو - آتلتیک بیلبائو
دپورتیوو آلاوس - آتلتیکومادرید
بارسلونا - ختافه
رئال مادرید - ویارئال
یکشنبه ۱۹ مهر:
الچه - سلتاویگو
رئال سوسیداد - دپورتیوولاکرونیا
رئال بتیس - اوساسونا
راسینگ سانتاندر - والنسیا
دوشنبه ۲۰ مهر:
لوانته - سویا
در جدول لیگا، تیم بارسلونا با ۲۱ امتیاز در صدر است و تیمهای آتلتیکومادرید و رئال بتیس با ۱۶ امتیاز دوم و سوم و رئال مادرید با ۱۵ امتیاز چهارم هستند.