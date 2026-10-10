به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در نخستین بازی هفته تیم قعر جدولی مالاگا در خانه برابر تیم اسپانیول به تساوی ۱ - ۱ رسید. بریان ساراگوسا در دقیقه ۱۳ تیم کاتالانی را پیش انداخت، اما مالاگا در دقیقه ۳ + ۹۰ با گل آدریان نینیو بازی را به تساوی کشاند. مالاگا با ۴ امتیاز به رده نوزدهم صعود کرد و اسپانیول با ۸ امتیاز تا رده یازدهم بالا آمد.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۱۸ مهر:

رایو وایکانو - آتلتیک بیلبائو

دپورتیوو آلاوس - آتلتیکومادرید

بارسلونا - ختافه

رئال مادرید - ویارئال

یکشنبه ۱۹ مهر:

الچه - سلتاویگو

رئال سوسیداد - دپورتیوولاکرونیا

رئال بتیس - اوساسونا

راسینگ سانتاندر - والنسیا

دوشنبه ۲۰ مهر:

لوانته - سویا



در جدول لیگا، تیم بارسلونا با ۲۱ امتیاز در صدر است و تیم‌های آتلتیکومادرید و رئال بتیس با ۱۶ امتیاز دوم و سوم و رئال مادرید با ۱۵ امتیاز چهارم هستند.