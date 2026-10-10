جشن گلریزان با هدف جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، با حضور مردم و مسئولان در میدان مرکزی دهدشت برگزار شد.

آزادی زندانیان غیر عمد در کهگیلویه و بویراحمد، نیازمند ۵ همت اعتبار

آزادی زندانیان غیر عمد در کهگیلویه و بویراحمد، نیازمند ۵ همت اعتبار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سیروس امینی، مدیرکل زندان‌های استان در جشن گلریزان با اشاره به اجرای ابتکاری مشترک این مراسم با هیات ورزش‌های زورخانه‌ای و ستاد دیه استان گفت: تلاش کردیم برنامه گود زورخانه را به تجمعات شهری در شهرستان‌های مختلف منتقل کنیم تا ضمن ترویج این برنامه ارزشی و فرهنگ اصیل ایرانی، زمینه مشارکت مردم در جشن گلریزان و کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد فراهم شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های مشابه تاکنون در شهرستان‌های یاسوج، دنا و دهدشت برگزار شده است، افزود: در ادامه این طرح، حضور در تجمعات مردمی سایر شهرستان‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.



امینی با اشاره به آمار زندانیان جرایم غیرعمد استان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۶۶ نفر به دلیل جرایم غیرعمد در زندان‌های استان حضور دارند که از این تعداد، ۲۵ نفر زن و ۳۴۱ نفر مرد هستند. مجموع بدهی این زندانیان نیز بیش از پنج همت برآورد می‌شود.

مدیرکل زندان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش دستگاه قضایی در کاهش بدهی زندانیان بیان کرد: با عملکرد مطلوب مراجع قضایی و رسیدگی به درخواست‌های اعسار، تلاش می‌شود بیش از ۹۰ درصد از بدهی این افراد از این طریق تعیین تکلیف شود که رقمی نزدیک به چهار همت را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: برای تأمین بخش باقی‌مانده از بدهی زندانیان، از ظرفیت کمک‌های خیران، آورده خانواده‌های زندانیان و تسهیلات پیش‌بینی‌شده از سوی ستاد دیه، از جمله کمک‌های بلاعوض و وام‌های با کارمزد صفر و چهار درصد، استفاده خواهد شد.