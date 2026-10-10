دومین آیین نکوداشت امیر پازواری با حضور مسئولان، فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب مازندران در تالار پارسیان هادی‌شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مقدس‌زاده، بخشدار رودبست، در این مراسم از افتتاح دبیرخانه دائمی نکوداشت امیر پازواری در روستای کاسگرمحله خبر داد و گفت: خوشبختانه وعده سال گذشته محقق شد و این دبیرخانه اکنون آماده پذیرش همکاری علاقه‌مندان در زمینه ارائه مقاله، پژوهش و فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با این شاعر نامدار مازندرانی است.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم از برنامه‌های بومی و محلی اظهار کرد: بازی‌های بومی و محلی بهانه‌ای برای پررنگ‌کردن فرهنگ منطقه‌ای و سنت‌های اصیل مازندرانی بود که با استقبال بسیار خوب مردم در سطح روستا‌ها روبه‌رو شد و به افزایش نشاط اجتماعی انجامید. ارزشمند بود که این نشاط در قالب برنامه‌ای فرهنگی و برگرفته از سنت‌های مازندرانی به مردم هدیه شد؛ به‌ویژه با توجه به شرایط فعلی کشور که نشاط اجتماعی برای مردم ضرورتی مهم است.

بخشدار رودبست در تشریح برنامه‌های آینده این مجموعه، ثبت ملی آیین نکوداشت امیر پازواری را یکی از اولویت‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد این موضوع هم‌زمان با سومین دوره برگزاری مراسم در سال آینده با حمایت مسئولان به نتیجه برسد.

وی همچنین از تأسیس بنیاد علمی امیر پازواری با هدف حفاظت از میراث این شاعر، حمایت از پژوهشگران و فعالان فرهنگی، آموزش امیری‌خوانی و برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی خبر داد و بر ضرورت پیگیری آن تأکید کرد.

مقدس‌زاده از پیشنهاد طراحی و ثبت نشان ملی امیر پازواری برای اعطا به برترین پژوهش‌ها، مقاله‌ها، کتاب‌ها، ترجمه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با این شاعر نامدار خبر داد و خواهرخواندگی با کشور‌های همسایه، از جمله تاجیکستان، را با توجه به قرابت‌های فرهنگی، تاریخی و زبانی، از دیگر پیشنهاد‌های مطرح‌شده عنوان کرد.

وی با قدردانی از ستاد اجرایی نکوداشت امیر پازواری که بدون چشم‌داشت و با تلاش شبانه‌روزی در برگزاری این رویداد مشارکت داشتند، تأکید کرد: نکوداشت امیر پازواری با پایان مراسم امروز به پایان نمی‌رسد، بلکه از امروز تا برگزاری دوره بعد، یک سال فعالیت مستمر فرهنگی با عنوان یک سال امیری دنبال خواهد شد.

بخشدار رودبست ادامه داد: هر روستا یا شهری که تمایل داشته باشد میزبان نکوداشت امیر پازواری باشد، ستاد اجرایی از ابتدا تا انتهای مسیر در کنار آن خواهد بود تا این برنامه به بهترین شکل برگزار شود. هدف ما این است که در کنار گسترش نام و اشعار امیر پازواری، فرهنگ و سنت‌های اصیل مازندرانی نیز بیش از پیش معرفی و تقویت شود.

مقدس‌زاده با تأکید بر ضرورت معرفی گسترده‌تر امیر پازواری در سطح استان، از فرماندار بابلسر خواست زمینه نام‌گذاری میدان‌ها، بلوار‌ها و خیابان‌هایی به نام این شاعر را در شهر‌ها و روستا‌های شهرستان فراهم کند و ابراز امیدواری کرد در گام بعدی، این اقدام در سراسر استان مازندران نیز دنبال شود.

وی در پایان با قدردانی از حمایت‌های امام جمعه، فرماندار بابلسر، و مسئولان شهرستانی بر ضرورت حمایت مسئولان از برنامه‌های فرهنگی ماندگار برای حفظ و اعتلای نام امیر پازواری و میراث فرهنگی مازندران تأکید کرد.