به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین‌الملل در واکنش به گزافه‌گویی‌های مارکو روبیو، وزیر خارجه دولت تروریستی آمریکا در فضای مجازی نوشت: در سخنرانی اخیر روبیو یک تناقض آشکار است. ایستادگی «تا آخرین نفر» در یونان باستان ستایش می‌شود، اما ایستادگی ملت بزرگ ایران با برچسب فرقه مرگ تحقیر می‌شود.

وی افزود: ستایش مقاومت برای «خودی» و تحقیر آن برای «دیگری» تمدن نیست، فلسفه بافی برای سلطه است آقای روبیو!

ولایتی تاکید کرد: مشکل شما با انقلاب اسلامی نیست. با تمدن ایرانِ قوی و مستقل است.

مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: آنان که فاجعه‌های هیروشیما، ویتنام، عراق و افغانستان را به وجود آوردند، حق ندارند درس اخلاق بدهند!