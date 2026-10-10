رئیس سازمان زندان‌های کشور ، در سفر به خراسان شمالی چند طرح عمرانی را افتتاح و موجبات آزادی برخی از زندانیان را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس سازمان زندان‌های کشور ، در حاشیه دیدار با خانواده دادستان شهید ، علی اکبر حسین زاده، به دیگر برنامه‌های خود در سفر به خراسان شمالی اشاره کرد.

حیدر آسیابی در سفر به شیروان نیز ضمن بازدید از ندامتگاه این شهرستان ، اندرزگاهِ اجتماعِ درمان مدار شیروان را افتتاح کرد ، همچنین در جریان هشتمین سفر استانی رئیس سازمان زندان‌های کشور به استان خراسان شمالی علاوه بر دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی ، زمینه آزادی ۷۷ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در سطح استان فراهم و این مددجویان به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.