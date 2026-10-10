مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از مصرف ۸۸۴ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۱۸۳ مترمکعب گاز طبیعی در نیمه نخست سال خبر داد و بر ضرورت تداوم مدیریت مصرف برای صیانت از منابع انرژی و تأمین پایدار گاز تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: مجموع مصرف گاز طبیعی در شش ماهه نخست سال جاری در استان به ۸۸۴ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۱۸۳ مترمکعب رسید.

رحمان محمودی افزود: در بازه مشابه سال گذشته ۸۹۳ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۱۵۹ مترمکعب گاز طبیعی در استان مصرف شد.

وی با اشاره به سهم بخش‌های مختلف در مصرف گاز طبیعی استان گفت: در نیمه نخست سال، بخش خانگی، عمومی و تجاری با مصرف ۲۳۶ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۹۹ مترمکعب، نیروگاه‌ها با ۴۷۵ میلیون و ۴۶ هزار و ۳۶۳ مترمکعب، صنایع سیمان ۹ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۶۰۶ مترمکعب و فولاد ۱۳۸ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۴۱۷ مترمکعب و جایگاه‌های عرضه سوخت CNG با ۲۴ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۶۹۸ مترمکعب، از مهم‌ترین بخش‌های مصرف‌کننده گاز طبیعی در استان بودند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت صیانت از زیرساخت‌های تأمین انرژی کشور گفت: با توجه به شرایط حساس کنونی و اهمیت حفظ پایداری شبکه انرژی، همراهی و مشارکت مردم و مشترکان در مدیریت مصرف گاز طبیعی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

محمودی گفت: اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری، صیانت از منابع انرژی و استمرار گازرسانی پایدار به بخش‌های مختلف دارد.

وی بر تداوم برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در زمینه مصرف بهینه گاز طبیعی تأکید کرد و گفت: مدیریت صحیح مصرف، علاوه بر کاهش هزینه‌های انرژی، زمینه استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و تأمین پایدار گاز برای تمامی مشترکان را فراهم خواهد کرد.