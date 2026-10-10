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هفته ششم فوتبال لیگ یک فرانسه فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ دیشب آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در نخستین بازی هفته تیم لانس ۲ - ۱ از سد تیم المپیک لیون گذشت. لانس با ۷ امتیاز به رده هفتم صعود کرد.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۱۸ مهر:
لیل - لوآور
لوریان - اف ث پاری
موناکو - تولوز
پاری سن ژرمن - لومان
برست - آنژه
یکشنبه ۱۹ مهر:
نیس - استراسبورگ
رن - اوسر
تروآ - المپیک مارسی
در جدول لیگ یک فرانسه، تیم موناکو با ۱۳ امتیاز در صدر است و تیمهای المپیک لیون و اف ث پاری با ۱۱ و لیل و رن با ۱۰ امتیاز دوم تا پنجم هستند.