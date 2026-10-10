به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، در نخستین بازی هفته تیم لانس ۲ - ۱ از سد تیم المپیک لیون گذشت. لانس با ۷ امتیاز به رده هفتم صعود کرد.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۱۸ مهر:

لیل - لوآور

لوریان - اف ث پاری

موناکو - تولوز

پاری سن ژرمن - لومان

برست - آنژه

یکشنبه ۱۹ مهر:

نیس - استراسبورگ

رن - اوسر

تروآ - المپیک مارسی



در جدول لیگ یک فرانسه، تیم موناکو با ۱۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های المپیک لیون و اف ث پاری با ۱۱ و لیل و رن با ۱۰ امتیاز دوم تا پنجم هستند.