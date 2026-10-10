به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون افزود: با هدف توزیع سوخت پاک و افزایش تنوع عرضه سوخت بنزین، جایگاه پرشین مک واقع در کوی جواهری اقدام به خرید مستقیم بنزین سوپر از پالایشگاه اصفهان و توزیع آن برای هم‌وطنان و هم‌استانی‌های عزیز کرده است.

وی با اشاره به اینکه عرضه بنزین سوپر در سطح شهر اهواز تنها در این جایگاه در حال انجام است، ادامه داد:در صورت استقبال شهروندان و تقاضا بالا، امکان افزایش تعداد جایگاه‌های عرضه بنزین سوپر در نقاط مختلف شهر و سطح منطقه اهواز فراهم خواهد شد.