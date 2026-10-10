

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کیانی با اشاره به فعالیت‌های سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه در هفته دفاع مقدس اظهار کرد: در این هفته، سه برنامه با محوریت تکریم خانواده‌های معظم شهدا، محرومیت‌زدایی در حوزه سلامت و توسعه خدمات درمانی در مناطق هدف اجرا شد. وی افزود: در این برنامه‌ها، عیادت و دلجویی از خانواده‌های معظم شهدا با هدف تجلیل از مقام شامخ شهیدان و تکریم صبر و ایثار خانواده‌های آنان انجام شد. همچنین طرح شهید سلامی با عنوان «درمان خانه به خانه» با حضور فرماندار و فرمانده ناحیه مقاومت شهرستان کرمانشاه به اجرا درآمد و پزشکان و اعضای جامعه پزشکی با حضور در منازل خانواده‌های کم‌برخوردار، خدمات درمانی و سلامت ارائه کردند.

در ادامه نیز گروه‌های جهادی جامعه پزشکی در قالب طرح شهید رهنمون، خدمات پزشکی و سلامت را به مردم مناطق هدف ارائه دادند. مشاور مردمی‌سازی درمان استاندار کرمانشاه همچنین از آغاز طرح «سفیران جوانی جمعیت؛ از مدرسه تا خانواده» برای نخستین‌بار از استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این طرح با هدف آگاهی‌بخشی، فرهنگ‌سازی و ترویج گفتمان جوانی جمعیت، اهمیت تحکیم خانواده و فرزندآوری، همزمان با هفته دفاع مقدس در مدارس استان آغاز شد.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، کارشناسان بسیجی و فعالان حوزه جوانی جمعیت در مدارس حضور می‌یابند و دانش‌آموزان نیز آموزش‌های متناسب با سن خود را دریافت می‌کنند تا به‌عنوان حلقه ارتباطی میان مدرسه و خانواده، مفاهیم آموزشی را به والدین منتقل کنند. این برنامه با محوریت سازمان بسیج جامعه پزشکی استان و واحد مردمی‌سازی درمان استاندار و با بهره‌گیری از ظرفیت پزشکان، کارشناسان و فعالان حوزه سلامت دنبال می‌شود.

کیانی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری اردوی جهادی درمانی سه‌روزه در شهرستان اسلام‌آبادغرب اشاره کرد و گفت: این اردو با هدف تسهیل دسترسی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و اقشار کم‌برخوردار به خدمات تخصصی و درمانی رایگان برگزار شد. رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه افزود: در این اردوی جهادی، خدمات متنوعی شامل چشم‌پزشکی و تحویل رایگان عینک، دندان‌پزشکی، خدمات زنان و زایمان، انجام آزمایش‌ها و غربالگری‌های سلامت، جراحی‌های محدود، خدمات اورژانسی و تأمین و تحویل رایگان دارو به مددجویان ارائه شد.

همچنین سردار قنبری، جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه، با حضور در محل برگزاری اردو، از روند ارائه خدمات درمانی و فعالیت گروه‌های جهادی پزشکی بازدید کرد. وی تأکید کرد: سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه با تکیه بر ظرفیت پزشکان، متخصصان و گروه‌های جهادی، توسعه خدمات سلامت‌محور، تسهیل دسترسی اقشار کم‌برخوردار به خدمات درمانی و تقویت مشارکت مردمی در حوزه سلامت را دنبال می‌کند.

کیانی در پایان عنوان کرد: سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه برای سومین دوره متوالی موفق به کسب رتبه برتر کشور در ارزیابی‌های دوره‌ای سازمان بسیج جامعه پزشکی شد. این موفقیت ارزشمند، بر اساس ارزیابی شاخص‌های مختلف خدماتی، عملکردی و اجرایی حاصل شده و نشان‌دهنده تداوم تلاش، خدمت‌رسانی و فعالیت‌های مؤثر مجموعه بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه در سطح ملی است.