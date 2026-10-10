مسئول پروژه‌های عمرانی بنیاد علوی آذربایجان‌غربی گفت: در راستای تفاهم‌نامه بنیاد علوی با اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، ۱۱ مدرسه با ۲۹ کلاس درس و زیربنای یک هزار و ۶۰۳ مترمربع در آذربایجان‌غربی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پوریا نجاتی اظهار کرد: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که ۵۰ درصد آن توسط بنیاد علوی تأمین شده است.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی و با هدف ارتقای دسترسی دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار به فضاهای آموزشی استاندارد انجام می‌شود و بنیاد علوی در کنار مجموعه نوسازی مدارس، برای تحقق این هدف مشارکت دارد.

مسئول پروژه‌های عمرانی بنیاد علوی آذربایجان‌غربی ادامه داد: مدرسه ۶ کلاسه شهرستان سلماس نیز با پیشرفت مناسب در حال تکمیل است و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری و استفاده دانش‌آموزان شود.

فرماندار سلماس با اشاره به روند اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی در این شهرستان گفت: هم‌اکنون ۶ باب مدرسه با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد در سلماس در حال اجراست که پیش‌بینی می‌شود طی یک ماه آینده به بهره‌برداری برسد و دانش‌آموزان از این فضاهای آموزشی استفاده کنند.

محمد فتحی افزود: یکی از اولویت‌های شهرستان، توسعه فضاهای آموزشی و جایگزینی مدارس فرسوده، سنگی و کانکسی با مدارس استاندارد است و در همین راستا با همکاری دولت، بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، روند حذف مدارس کانکسی و سنگی در سلماس دنبال می‌شود.

وی اظهار کرد: ۶ مدرسه کانکسی و سنگی باقی‌مانده در شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با استمرار حمایت‌ها و تأمین اعتبارات، این مدارس جمع‌آوری و دانش‌آموزان آنها در فضاهای آموزشی مناسب و استاندارد تحصیل کنند.