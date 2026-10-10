بازار مصالح ساختمانی در نخستین روز هفته، با ثبات قیمت سیمان، میلگرد و تیرآهن همراه است و نرخ این محصولات نسبت به معاملات پیشین تغییری نداشته است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بررسی قیمت سیمان پاکتی در بازار نشان می‌دهد سیمان هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان و سیمان آبیک و داراب هر کدام با قیمت ۲۵۵ هزار تومان و سیمان ساوه با نرخ ۲۵۷ هزار تومان عرضه می‌شوند و سیمان پاکتی تهران نیز با قیمت ۲۶۰ هزار تومان معامله می‌شود.

امروز (۱۸ مهر۱۴۰۵) سیمان پاکتی مازندران با نرخ ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل با قیمت ۲۶۶ هزار تومان به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

همچنین، سیمان پاکتی ارومیه با نرخ ۲۸۰ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان با قیمت ۲۹۰ هزار تومان و سیمان پاکتی صوفیان با نرخ ۲۹۳ هزار تومان معامله می‌شوند.

قیمت میلگرد امروز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵

در بازار میلگرد، محصول ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با نرخ ۱۲۳ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان نیز با قیمت ۱۲۵ هزار تومان معامله می‌شود.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با نرخ ۱۱۹ هزار و ۵۵۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم‌رازی با قیمت ۱۱۷ هزار و ۸۲۰ تومان عرضه می‌شوند.

همچنین میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با نرخ ۱۱۱ هزار تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با قیمت ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان به فروش می‌رسند.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد با نرخ ۱۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با قیمت ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان معامله می‌شوند.

در ادامه، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با نرخ ۱۰۷ هزار و ۲۷۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب با قیمت ۱۰۶ هزار و ۹۱۰ تومان در بازار عرضه شده‌اند.

قیمت تیرآهن در نخستین روز هفته

امروز (۱۸ مهر۱۴۰۵) در بازار تیرآهن، محصول ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۱۳۶ هزار و ۳۶۰ تومان معامله می‌شود و تیرآهن ۱۶ این شرکت نیز به قیمت ۱۲۷ هزار و ۲۷۰ تومان به فروش می‌رسد.

تیرآهن ۱۸ نرمال با نرخ ۱۲۰ هزار تومان و تیرآهن‌ ۱۶ فایکو نیز ۱۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

همچنین تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با قیمت ۱۱۲ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با نرخ ۱۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار معامله می‌شود.

تیرآهن ۱۴ یزد با قیمت ۱۱۴ هزار و ۹۰ تومان و تیرآهن ۱۴ اشتهارد و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه هر کدام با نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان به فروش می‌رسند.