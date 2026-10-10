مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: با توجه به راه‌اندازی خدمت «آماده‌سازی پیش‌نویس درخواست» در سامانه «تنظیم»، ارائه این خدمت از امروز، ۱۸ مهرماه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سه استان تهران، اصفهان و کرمانشاه آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: ثبت هر درخواست برای آماده‌سازی پیش‌نویس درخواست، مطابق تعرفه‌های ابلاغی، مشمول پرداخت کارمزد به دفتر ارائه‌دهنده خدمت خواهد بود و ضروری است دفاتر برای معرفی و اطلاع‌رسانی مناسب این خدمت به مراجعان واجد شرایط اهتمام لازم را داشته باشند.

سلطانی در تشریح ضوابط و الزامات اجرای این خدمت خاطرنشان کرد: خدمت «آماده‌سازی پیش‌نویس درخواست» صرفاً شامل تنظیم شکلی و استانداردسازی متن دادخواست، شکوائیه و درخواست بر اساس اطلاعات، مدارک و اظهارات ارائه‌شده توسط متقاضی است و به منزله ارائه مشاوره حقوقی نمی‌باشد.

وی افزود: مسئولیت صحت اظهارات، مدارک، ادعا‌ها و تمامی آثار حقوقی و کیفری ناشی از اطلاعات ارائه‌شده بر عهده متقاضی است و دفاتر هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال صحت ماهوی اطلاعات یا نتیجه رسیدگی قضایی نخواهند داشت.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد: احراز هویت متقاضی از طریق سازوکار‌های تعیین‌شده الزامی است و پیش از ثبت نهایی، متن تهیه‌شده باید در اختیار متقاضی قرار گرفته و پس از مطالعه، تأیید و پذیرش مسئولیت محتوا توسط وی، فرآیند نهایی شود.

سلطانی با اشاره به لزوم رعایت محرمانگی اطلاعات گفت: رعایت کامل محرمانگی اطلاعات، حفاظت از داده‌های اشخاص و استفاده از اطلاعات صرفاً در بستر‌های مجاز سامانه الزامی بوده و هرگونه ذخیره، ارسال یا نگهداری اطلاعات در بستر‌های غیرمجاز امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ همچنین پرداخت هزینه خدمت صرفاً مطابق ضوابط و تعرفه‌های ابلاغی انجام خواهد شد.