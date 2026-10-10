آسمان استان از بعدازظهر امروز شنبه با رگبار و رعدوبرق شدید پیش بینی می شود. و این ناپایداری ها تا عصر فردا یکشنبه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز شنبه ابری، اما ازبعد ازظهر و شب رگبار و رعد وبرق شدید موقتی و در برخی از مناطق استان تگرگ را به همراه خواهد داشت.

حمیدی با اشاره به اینکه آسمان استان فردا یکشنبه ابری و با رگبار باران و دمای هوا خنک پیش بینی می‌شود افزود: از بعد ازظهر بتدریج با کاهش ناپایداری‌ها همراه خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان از دوشنبه تا جمعه صاف تا نیمه ابری با افزایش دما پیش بینی می‌شود و درساعات بعدازظهر ارتفاعات استان با رشد ابر، وزش باد و احتمال رگبار و رعد برق پراکنده همراه خواهد بود.

به گفته حمیدی دریا از بعدازظهر امروز مواج می شود. و شرایط برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب نیست.