آیین اختتامیه شصت‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم مالزی در شهر کوالالامپور برگزار و طی آن نتایج این رقابت‌ها در دو رشته حفظ و قرائت بانوان و آقایان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آئین اختتامیه شصت‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی با مقامات بلندپایه دینی و اسلامی، هیئت داوران، متسابقان به همراه سفرای کشور‌ها از جمله ولی‌الله محمدی نصرآبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران و حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی، رایزن فرهنگی کشورمان در مالزی، سیدصادق مسلمی المشیری، قاری و نماینده ایران و جمع زیادی از مردم این کشور صبح امروز، ۱۸ مهر در سالن همایش‌های مرکز تجارت جهانی کوالالامپور (WTC KL) برگزار شد.

این مراسم با خوشامدگویی مجریان برنامه به سه زبان انگلیسی، عربی و مالایی به حضار برگزار شد و برترین‌های این رقابت در آن جوایزی دریافت کردند.

در بخش آقایان در رشته قرائت قاریان اندونزی، مالزی و بلژیک و در بخش بانوان نمایندگان مالزی، سنگاپور و برونئی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند. در رشته حفظ کل نیز در بخش آقایان نمایندگان بنگلادش، سوریه و مالزی و در بخش بانوان، نمایندگان کشور‌های نیجر، لیبی و میانمار به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در این دوره از مسابقات سید‌صادق مسلمی المشیری به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در رشته قرائت تحقیق حضور داشت، اما باوجود اجرایی با کیفیت و خیلی خوب از کسب رتبه برتر این رقابت‌ها جا ماند.