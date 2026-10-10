فریدون همتی؛ از اختصاص نفت میدان‌های «آذر» و «چنگوله» به پالایشگاه‌های استان خبر داد و گفت: با پیگیری‌های دوساله، نخستین مجوز خوراک روزانه ۲۰ هزار بشکه برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی صادر شد و به این ترتیب فرآوری نفت از مبدأ انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی امروز، شنبه با تاکید بر توسعه طرح‌های صنایع پایین‌دستی انرژی در استان، اظهار کرد: دعوت از شرکت‌ها و گروه‌های سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای ساخت پالایشگاه در استان طی دو سال گذشته در دستور کار قرار داشت؛ اما در حوزه حوزه تخصیص خوراک، با پیچ و خم‌های اداری مواجه بود.

که پس از رایزنی‌ها، پیگیری‌های مداوم، چالش‌ها و کشمکش‌های دامنه‌دار؛ مقرر شد که در مرحله نخست؛ روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت در تلمبه‌خانه اهواز به سه گروه از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای مصرف در ایلام تخصیص یابد.

وی تأکید کرد: سرانجام پیش از پایان هفته گذشته، صورت‌مجلس رسمی و نهایی به امضا رسید و مقرر شد که همه سهمیه خوراک مورد نیاز را از میدان‌های نفتی چنگوله و آذر برای مصرف پالایشگاه‌های بومی داخل استان تثبیت شود.

همتی درباره وضعیت کنونی سرمایه‌گذاران این حوزه، توضیح داد: اکنون سه گروه متقاضی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه پالایش نفت آماده فعالیت هستند که تخصیص خوراک روزانه ۲۰ هزار بشکه از چاه‌های میدان آذر برای گروه نخست نهایی و قطعی شده و این گروه در آینده‌ای بسیار نزدیک عکار ساخت پالایشگاه را آغاز می‌کند.

نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: همچنین مجوز‌ها و خوراک گروه‌های دوم و سوم سرمایه‌گذاری نیز پایدار شده و در مراحل بعدی به طور جدی پیگیری خواهد شد.

همتی با تاکید بر این‌که هدف نهایی، فرآوری کامل منابع هیدروکربوری در مبدأ است، افزود: چشم‌انداز راهبردی تبدیل روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام به فراورده در داخل استان است که با راه‌اندازی این پالایشگاه‌ها، اشتغال گسترده برای جوانان فراهم می‌شود و جوان جویای کار با تکیه بر کرامت انسانی وارد بازار کار خواهد شد.

وی تصریح کرد: گره‌های پیچیده دیگری نیز در مسیر مطالبه‌های مردم استان وجود دارد که بخشی از آنها گشوده شده است و در هفته‌های پیش‌رو خبر‌های خوش بیشتری درباره این دستاورد‌ها اعلام خواهد شد.

میدان نفتی «آذر» واقع در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان مهران (در بلوک اکتشافی اناران) و در امتداد خط مرزی ایران و عراق واقع شده و دارای یکی از دشوارترین و پیچیده‌ترین ساختار‌های زمین شناسی در منطقه است.

مرحله نخست طرح توسعه این میدان نفتی و بهره‌برداری کامل از آن انجام شده و از آذرماه سال ۱۴۰۴ فرآیند اجرایی مرحله دوم توسعه با هدف ارتقا تولید روزانه این میدان به ۲۲ هزار بشکه در روز آغاز شده است.

میدان نفتی «چنگوله» نیز دیگر مخزن مشترک مرزی در استان ایلام است که در امتداد میدان آذر قرار دارد و به عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار حوزه بالادستی نفت، ذخیره‌ای معادل میلیارد‌ها بشکه نفت درجا را در خود جای داده است.

ایجاد پالایشگاه و صنایع تکمیلی نفت و گاز همواره از مهم‌ترین مطالبه‌های مردم، نخبگان و مسئولان ایلام بوده است چرا که ایجاد مجموعه‌های پالایشی افزون بر جلوگیری از هدررفت منابع و هزینه‌های گزاف ترابری، بستر اشتغال پایدار جوانان بومی و جهش اقتصادی این استان مرزی را فراهم می‌کند.