رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از توافق برای راه‌اندازی مرکز مطالعات ایران و اسلام در سن‌پترزبورگ و تسهیل دسترسی پژوهشگران ایرانی به تصاویر نسخه‌های خطی ایرانی و اسلامی موجود در روسیه خبر داد.

غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به دستاورد‌های سفر به روسیه گفت: در این سفر تفاهم‌نامه راه‌اندازی مرکز مطالعات ایران و اسلام با مؤسسه نسخ خطی شرقی در سن‌پترزبورگ امضا شد.

وی افزود: این مرکز به صورت مشترک میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و مؤسسه نسخ خطی شرقی راه‌اندازی می‌شود و می‌تواند به علاقه‌مندان، پژوهشگران و دانشجویان حوزه ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی، به‌ویژه دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در روسیه، خدمات علمی و پژوهشی ارائه کند.

امیرخانی، تسهیل همکاری در حوزه نسخه‌های خطی را از دیگر دستاورد‌های این سفر برشمرد و گفت: توافق‌های اولیه برای دسترسی پژوهشگران ایرانی به تصاویر نسخه‌های خطی ایرانی و اسلامی موجود در مجموعه‌های روسیه انجام شده و امیدواریم این همکاری به‌زودی وارد مرحله اجرایی شود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود: تبادل تصاویر نسخه‌های خطی، استفاده متقابل پژوهشگران از ظرفیت‌های علمی و مطالعاتی، اجرای طرح‌های مشترک، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک و انتشار آثار نفیس و نسخه‌های خطی به صورت مشترک، از محور‌های پیش‌بینی‌شده در این همکاری‌هاست.

وی همچنین از پیش‌بینی اعزام پژوهشگران ایرانی به روسیه برای مطالعه نسخه‌های خطی ایرانی و اسلامی خبر داد و گفت: پژوهشگران روس نیز می‌توانند از ظرفیت‌های علمی و منابع موجود در ایران استفاده کنند و حتی در زمینه خوانش برخی اسناد قدیمی روسی، از ظرفیت کارشناسان دو کشور بهره گرفته خواهد شد.

امیرخانی با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی در کتابخانه دولتی روسیه در مسکو گفت: این مراسم با حضور ایران‌شناسان و دانشجویان زبان فارسی برگزار شد و می‌تواند زمینه‌ساز نشست‌ها و برنامه‌های مشترک علمی و فرهنگی میان دو کشور باشد.

وی در ادامه، حفظ بخشی از کارکرد‌ها و نشانه‌های تاریخی کتابخانه‌های روسیه در کنار استفاده از فناوری‌های نوین را از نکات قابل توجه در بازدید از کتابخانه ملی روسیه در سن‌پترزبورگ و کتابخانه دولتی روسیه در مسکو دانست.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ابراز امیدواری کرد؛ همکاری‌های علمی و فرهنگی ایران و روسیه، به‌ویژه در حوزه میراث مکتوب و نسخه‌های خطی، در آینده گسترش یابد و وارد مراحل عملی و گسترده‌تری شود.