پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته فراجا، با تأکید بر نقش حیاتی این سازمان در تأمین امنیت کشور و قدردانی از ایستادگی نیرو‌های انتظامی، مورد استقبال و توجه گسترده کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کاربران فضای مجازی در واکنش به پیام رهبر انقلاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، بر استمرار ماموریت‌های انتظامی در سخت‌ترین شرایط و تقویت توانمندی‌های این سازمان تأکید کردند. در این بازتاب‌ها، محورهای اصلی پیام رهبری از جمله «مردمی بودن فراجا» و «قدردانی از فرمانده و کارکنان این سازمان» مورد توجه قرار گرفت و کاربران با انتشار پیام‌هایی، از نقش نیروهای فراجا در حفظ نظم و آرامش کشور قدردانی نمودند.