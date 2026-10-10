مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: یک هزار و ۹۴۰ نفتگاز قاچاق در در ناحیه بهبهان شناسایی و کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون افزود: در راستای نظارت‌های مستمر و عملیات مشترک میان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه و نیروی انتظامی، مقدار ۱۹۴۰ لیتر نفتگاز قاچاق در ناحیه بهبهان شناسایی و کشف گردید.

وی با اشاره به اینکه این سوخت کشف شده جهت تخلیه و ثبت رسمی به محل تأسیسات انبار نفت نظامیه اهواز ارسال و در آنجا تخلیه می‌گردد، ادامه داد:از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۸۵ هزار و ۳۵۱ لیتر نفتگاز قاچاق در تأسیسات انبار نفت نظامیه اهواز تخلیه شده است.