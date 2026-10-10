دیدار نهایی رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان با برتری هیئت اسکیت استان مازندران مقابل پارمیس به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان با برگزاری دیدار‌های رده‌بندی و نهایی، به کار خود پایان داد و تکلیف تیم‌های برتر این دوره از مسابقات مشخص شد.

در این رقابت‌ها، دو تیم هیئت اسکیت استان مازندران و پارمیس برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان، نماینده استان میزبان با نتیجه ۶ بر ۳ بر سکوی نخست ایستاد.

در دیدار رده‌بندی سپاهان نوین اصفهان در مقابل تیم دوم شهرداری فردوس خراسان جنوبی به پیروزی رسید و سوم شد.

این رقابت‌ها از پنجشنبه (۱۶ مهر) با حضور ۱۰ تیم به میزبانی استان مازندران آغاز شد.