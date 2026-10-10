قهرمانی هیئت اسکیت مازندران در انتخابی تیم ملی رولبال بانوان
دیدار نهایی رقابتهای انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان با برتری هیئت اسکیت استان مازندران مقابل پارمیس به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان با برگزاری دیدارهای ردهبندی و نهایی، به کار خود پایان داد و تکلیف تیمهای برتر این دوره از مسابقات مشخص شد.
در این رقابتها، دو تیم هیئت اسکیت استان مازندران و پارمیس برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان، نماینده استان میزبان با نتیجه ۶ بر ۳ بر سکوی نخست ایستاد.
در دیدار ردهبندی سپاهان نوین اصفهان در مقابل تیم دوم شهرداری فردوس خراسان جنوبی به پیروزی رسید و سوم شد.
این رقابتها از پنجشنبه (۱۶ مهر) با حضور ۱۰ تیم به میزبانی استان مازندران آغاز شد.