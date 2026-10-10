رئیس انجمن سنگ ایران از اشتغال مستقیم حدود ۴۰۰ هزار نفر در صنعت سنگ خبر داد و گفت: با رفع موانع تولید و صادرات، این صنعت ظرفیت ارزآوری سالانه ۵ میلیارد دلار را دارد.

بهرام شکوری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی صنعت سنگ کشور گفت: حدود ۴۰۰ هزار نفر در این حوزه مشغول فعالیت هستند و با احتساب اشتغال غیرمستقیم در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل که به‌نوعی با صنعت سنگ ارتباط دارند، شمار شاغلان این بخش می‌تواند به بیش از یک میلیون نفر برسد.

وی افزود: دولت اعلام می‌کند به ازای هر شغل مستقیم، ۱۷ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود؛ اما این نسبت با توجه به نوع فناوری مورد استفاده و میزان مدرن بودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اعم از ریلی و جاده‌ای، متفاوت است. در سطح جهانی، نسبت اشتغال غیرمستقیم به مستقیم در این حوزه بین یک تا پنج برابر برآورد می‌شود و با در نظر گرفتن این ارتباطات، می‌توان گفت بیش از یک میلیون نفر در بخش‌های مختلف مرتبط با صنعت سنگ فعالیت دارند.

شکوری با اشاره به تنوع سنگ‌های تولیدی در کشور اظهار کرد: بیشترین سهم تولید سنگ در ایران به تراورتن و مرمریت اختصاص دارد و پس از آن گرانیت، مرمر و سایر سنگ‌ها قرار می‌گیرند. عمده سنگ‌های تولیدی کشور نیز در گروه سنگ‌های نرم، از جمله تراورتن و مرمریت، قرار دارند.

رئیس انجمن سنگ ایران در ادامه، تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید را از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت دانست و گفت: چالش‌های متعددی در این حوزه وجود دارد که برخی از آنها از ابتدایی‌ترین مسائل تولید هستند؛ مسائلی که شاید در بسیاری از کشور‌های جهان حل شده باشند، اما تولیدکنندگان ایرانی همچنان با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی افزود: تأمین سوخت، مواد اولیه و ماشین‌آلات از جمله مشکلاتی است که فعالان این صنعت با آن مواجه‌اند. هرچند تأمین مواد ناریه در حوزه سنگ ممکن است به اندازه برخی بخش‌های معدنی موضوعیت نداشته باشد، اما در مجموع، تأمین نیاز‌های اولیه تولید همچنان از مشکلات این بخش است.

شکوری با مقایسه شرایط تولید در ایران و سایر کشور‌ها تصریح کرد: در حالی که فعالان صنعت سنگ در جهان برای استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد بازار‌های بیشتر تلاش می‌کنند، تولیدکنندگان ایرانی همچنان درگیر تأمین نیاز‌های اولیه تولید هستند.

وی ادامه داد: پس از رفع این مشکلات، موضوع تحریم‌ها، نبود ارز و مقررات و سیاست‌گذاری‌هایی که عملاً موانعی برای صادرات ایجاد کرده‌اند، از دیگر چالش‌های صنعت سنگ کشور به شمار می‌روند.

رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره به موانع پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان گفت: زنجیره‌ای از محدودیت‌ها و موانع در حوزه معدن و صنایع معدنی، به‌ویژه صنعت سنگ، وجود دارد که تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده و عملاً فعالیت آنها را زمین‌گیر کرده است.

شکوری تأکید کرد: اگر این موانع برطرف و مسیر تولید و صادرات هموار شود، صنعت سنگ ایران می‌تواند سالانه ۵ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته باشد و در کنار بخش‌هایی مانند مس و فولاد، نقش مؤثری در اقتصاد ملی ایفا کند.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت بخش معدن برای کمک به اقتصاد کشور گفت: معدن می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمد‌های نفتی باشد و صنعت سنگ نیز در صورت رفع موانع موجود، ظرفیت ایفای نقشی مؤثرتر در تولید، اشتغال‌زایی و ارزآوری کشور را دارد.