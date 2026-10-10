به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، بهروزی از وزش باد‌های نسبتاً شدید غربی، به‌ویژه در مناطق غربی استان، خبر داد و گفت: طی سه روز آینده تغییرات محسوس دمایی نخواهیم داشت.

وی افزود: با عبور موجی از فراز استان در بعدازظهر امروز، افزایش ابر و در ارتفاعات شمالی، احتمال بارش‌های پراکنده و خفیف وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان گفت: تا سه روز آینده، وضعیت جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود و آسمانی آفتابی پیش‌بینی می‌شود.