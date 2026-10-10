به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان پیکر مطهر سرهنگ شهید مهدی جمشیدی، افسر دلاور در شهرستان فاریاب، امروز با حضور فرمانده انتظامی استان و حضور گسترده مردم برگزار شد.



پس از برگزاری آیین تشییع در شهرستان فاریاب، پیکر مطهر شهید جهت خاکسپاری به زادگاهشان منتقل و در گلزار شهدای شهرستان بافت آرام خواهد گرفت.

شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهرماه، حوالی ساعت ۲۰:۱۵، خودروی این افسرِ جان‌برکف در حین انجام وظیفه در یکی از خیابان‌های شهرستان فاریاب، مورد تعرضِ مسلحانه عناصر تروریست قرار می‌گیرد و مهاجمان پس از متوقف‌کردنِ وسیله نقلیه، وی را ناجوانمردانه مورد هدفِ گلوله قرار داده و به شهادت رساندند.