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تشییع پیکر مطهر سرهنگ مهدی جمشیدی در فاریاب با حضور سردار موقوفهئی فرمانده انتظامی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان پیکر مطهر سرهنگ شهید مهدی جمشیدی، افسر دلاور در شهرستان فاریاب، امروز با حضور فرمانده انتظامی استان و حضور گسترده مردم برگزار شد.
پس از برگزاری آیین تشییع در شهرستان فاریاب، پیکر مطهر شهید جهت خاکسپاری به زادگاهشان منتقل و در گلزار شهدای شهرستان بافت آرام خواهد گرفت.
شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهرماه، حوالی ساعت ۲۰:۱۵، خودروی این افسرِ جانبرکف در حین انجام وظیفه در یکی از خیابانهای شهرستان فاریاب، مورد تعرضِ مسلحانه عناصر تروریست قرار میگیرد و مهاجمان پس از متوقفکردنِ وسیله نقلیه، وی را ناجوانمردانه مورد هدفِ گلوله قرار داده و به شهادت رساندند.