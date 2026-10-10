­عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید به سمت سیاستی حرکت کنیم که ارز را از خانه‌ها به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفر قادری، به اقدام بانک مرکزی در عرضه ۱۰ هزار دلار به هر کارت ملی اشاره کرد و گفت: این سیاست، سیاست غلطی است ما باید به سمت سیاستی برویم که ارز را به سمت تولید هدایت کنیم، نه اینکه دوباره ارز را به خانه‌های مردم ببریم؛ این سیاست جواب نمی‌دهد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این اقدام بانک مرکزی، افرادی که حتی به فکر نگهداری ارز هم نیستند، برای خرید ارز اقدام می‌کنند و پس از آن این ارز را در خانه‌های خود نگهداری خواهند کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این اقدام بانک مرکزی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، ادامه داد: به جای این کار، اگر بانک مرکزی همان بحث سپرده‌گذاری ارزی یا انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز و همچنین انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی را مجوز دهد و دولت دقیقاً این موضوع را دنبال کند، باعث می‌شود افراد به سمت خرید و نگهداری ارز نروند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایط فعلی، بانک مرکزی همزمان با عرضه ارز، تقاضای ارز را نیز افزایش می‌دهد و این موضوع مشکلی را حل نمی‌کند؛ ضمن اینکه مشخص نیست بانک مرکزی تا چه میزان می‌تواند عرضه ارز را افزایش دهد.

وی افزود: اگر همه افراد به سمت تقاضا برای ارز بروند، باز هم عرضه ارز از سوی بانک مرکزی نمی‌تواند مشکل را حل کند؛ بنابراین بهتر است سیاست‌ها به سمت محدود کردن تقاضای ارز حرکت کند، نه اینکه صرفاً عرضه ارز افزایش یابد.

قادری اضافه کرد: در شرایطی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم، اضافه کردن عرضه ارز و از سوی دیگر دامن زدن به تقاضا، خود می‌تواند مجدداً موجب افزایش قیمت‌ها شود.