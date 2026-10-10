شبکه‌های رادیویی صبا و اقتصاد در جدول پخش روز شنبه ۱۸ مهرماه، به ترتیب با ویژه‌برنامه «نشان افتخار» به معرفی دستاورد‌های موسیقایی استاد مرتضی حنانه و در برنامه «آزادراه» به تحلیل وضعیت حمل‌ونقل و نگهداری راه‌های کشور می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «نشان افتخار» رادیو صبا روز شنبه ساعت ۱۱:۳۰، زندگی، پژوهش‌ها و آثار ارکسترال و موسیقی فیلم مرتضی حنانه، آهنگساز و موسیقی‌دان نامدار ایرانی را بررسی می‌کند؛ هنرمندی که با پیوند موسیقی اصیل ایرانی با قواعد موسیقی کلاسیک غربی، نقشی اساسی در تحول موسیقی معاصر ایران ایفا کرد.

همچنین شبکه رادیویی اقتصاد در همین روز و از ساعت ۱۰ صبح، برنامه تخصصی «آزادراه» را با حضور مدیران سازمان راهداری و شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل روی آنتن می‌برد.

به گفته لیلا روزبهانی، تهیه‌کننده این برنامه، آخرین اقدامات پیرامون شبکه راه‌ها و بزرگراه‌ها، آسفالت و مرمت محور‌های مواصلاتی خراسان رضوی و جنوبی و مباحث فنی نگهداری ابنیه و راه‌ها با حضور مسئولان مربوطه واکاوی می‌شود.