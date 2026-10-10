با عبور از محاصره دریایی آمریکا؛
ورود نخستین محموله متروباسهای ۲۶ متری به کشور
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ورود نخستین محموله متروباسهای ۲۶ متری به کشور با پیگیری شهردار تهران خبر داد و گفت: این اتوبوسها بهزودی به تهران میرسند و محمولههای بعدی نیز در راه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ مهدی علیزاده با اشاره به آخرین روند توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت گفت: نخستین محموله متروباسهای ۲۶ متری شرکت واحد، با پیگیریهای شهردار تهران و با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد کشور شده است و بهزودی به تهران خواهد رسید. محمولههای بعدی نیز در مسیر انتقال قرار دارند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه ناوگان پرظرفیت افزود: ورود متروباسهای ۲۶ متری، در کنار تأمین اتوبوسهای دوکابین ۱۸ متری، گامی در جهت افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران و ارتقای کیفیت خدمات حملونقل عمومی در تهران است.
علیزاده همچنین از ادامه روند تأمین اتوبوسهای دوکابین ۱۸ متری خبر داد و افزود: علاوه بر ۱۰۱ دستگاه اتوبوس دوکابین واردشده از کشور چین، ۳۱ دستگاه اتوبوس دیگر نیز هماکنون در مسیر انتقال به پایتخت قرار دارند و پس از ورود و انجام مراحل آمادهسازی فنی، به ناوگان حملونقل عمومی تهران اضافه خواهند شد.
وی تاکید کرد: گسترش حملونقل عمومی و افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران، زمینه استفاده بیشتر شهروندان از این خدمات را فراهم میکند. بی تردید با توسعه حمل و نقل عمومی، شهروندان برای رفتوآمد به محل کار و تحصیل، بیش از گذشته امکان استفاده از ناوگان عمومی را خواهند داشت و نیاز به استفاده از وسایل نقلیه شخصی کاهش مییابد؛ هدفی که در بهبود ترافیک و کاهش آلودگی هوا اثرگذار است.