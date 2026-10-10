مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ورود نخستین محموله متروباس‌های ۲۶ متری به کشور با پیگیری شهردار تهران خبر داد و گفت: این اتوبوس‌ها به‌زودی به تهران می‌رسند و محموله‌های بعدی نیز در راه هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مهدی علیزاده با اشاره به آخرین روند توسعه ناوگان حمل‌ و نقل عمومی پایتخت گفت: نخستین محموله متروباس‌های ۲۶ متری شرکت واحد، با پیگیری‌های شهردار تهران و با عبور از محاصره دریایی آمریکا وارد کشور شده است و به‌زودی به تهران خواهد رسید. محموله‌های بعدی نیز در مسیر انتقال قرار دارند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه ناوگان پرظرفیت افزود: ورود متروباس‌های ۲۶ متری، در کنار تأمین اتوبوس‌های دوکابین ۱۸ متری، گامی در جهت افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در تهران است.

علیزاده همچنین از ادامه روند تأمین اتوبوس‌های دوکابین ۱۸ متری خبر داد و افزود: علاوه بر ۱۰۱ دستگاه اتوبوس دوکابین واردشده از کشور چین، ۳۱ دستگاه اتوبوس دیگر نیز هم‌اکنون در مسیر انتقال به پایتخت قرار دارند و پس از ورود و انجام مراحل آماده‌سازی فنی، به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران اضافه خواهند شد.

وی تاکید کرد: گسترش حمل‌ونقل عمومی و افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران، زمینه استفاده بیشتر شهروندان از این خدمات را فراهم می‌کند. بی تردید با توسعه حمل‌ و نقل عمومی، شهروندان برای رفت‌وآمد به محل کار و تحصیل، بیش از گذشته امکان استفاده از ناوگان عمومی را خواهند داشت و نیاز به استفاده از وسایل نقلیه شخصی کاهش می‌یابد؛ هدفی که در بهبود ترافیک و کاهش آلودگی هوا اثرگذار است.