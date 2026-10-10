حمام تاریخی قلی سمنان پس از مرمت و بازسازی، با هدف بهره‌برداری فرهنگی، هنری و گردشگری به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حمام قلی متعلق به دوره صفویه و دارای حدود ۴۰۰ سال قدمت است که عملیات مرمت و بازسازی آن طی دو سال انجام شده است.

محسن مداح، فعال فرهنگی و بهره‌بردار حمام قلی سمنان گفت: برای مرمت این مجموعه حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده و احیای این بنا، ارزش افزوده‌ای حدود ۱۵ میلیارد تومان برای اوقاف ایجاد کرده است.

حجت‌الاسلام ستار علیزاده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان هم با اشاره به تداوم مشارکت اوقاف با بخش خصوصی افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های مرتبط با موقوفات ادامه دارد .

این مجموعه اکنون برای استفاده هنرمندان، مردم و گردشگران آماده شده و می‌تواند فضایی برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری و معرفی ظرفیت‌های تاریخی سمنان باشد.

در نمایشگاه دائمی حمام تاریخی قلی هم آثار ۱۰ هنرمند ارائه شده است.

امیر شاهورانی،دبیر نگارخانه هنری حمام قلی سمنان گفت : هنرمندان می‌توانند با موضوعات تعریف‌شده و تعیین‌شده، آثار خود را در این مجموعه ارائه کنند و زمینه برای حضور و فعالیت بیشتر هنرمندان در حمام تاریخی قلی فراهم شود.