به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی با تشریح عملکرد حوزه حمل‌ونقل مسافر در ۶ماهه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار کرد: در ۶ماهه سال جاری شاهد افزایش قابل‌توجه در آمار کل مسافران و سفر‌های جاده‌ای بوده‌ایم؛ به‌طوری که کل مسافران جابه‌جاشده با رشد ۱۹.۰۶ درصدی به ۳ میلیون و ۹۶۴ هزار نفر افزایش یافته است.

وی با اشاره به آمار کل سفر‌های انجام‌شده افزود: در همین مدت تعداد سفر‌های انجام‌شده در سطح استان نیز از ۳۸۲ هزار و ۱۴۲ سفر در سال ۱۴۰۴ به ۵۰۲ هزار و ۶۴۸ سفر در سال ۱۴۰۵ رسیده که بیانگر رشد ۳۱.۵۳ درصدی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در تحلیل جزئیات این آمار، تمرکز بر جابه‌جایی‌های داخلی را شاخص اصلی دانست و تصریح کرد: در بخش مسافر درون‌استانی، شاهد رشد ۳۳.۱۶ درصدی در تعداد مسافر و رشد ۴۰.۵ درصدی در تعداد سفر‌ها بوده‌ایم که این آمار نشان‌دهنده افزایش تقاضا و تردد شهروندان در محور‌های داخلی استان است.

خسروی در خصوص آمار سفر‌های برون‌استانی نیز گفت: در بخش جابه‌جایی برون‌استانی، آمار‌ها با کاهش همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که مسافران برون‌استانی ۲۳ درصد و سفر‌های برون‌استانی ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اداره کل با رصد دقیق داده‌های سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل، تمامی ظرفیت‌های ناوگان عمومی را برای پاسخگویی به تقاضای سفر‌های درون‌استانی و تسهیل تردد ایمن هم استانی‌های عزیز به کار گرفته است.