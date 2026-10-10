مهلت ارسال آثار علمی به همایش «اربعین حسینی در منظومه فکری امام شهید» تا دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همایش «اربعین حسینی در منظومه فکری امام شهید» با هدف بررسی ابعاد مختلف اربعین حسینی و تولید آثار علمی و نظری در این زمینه برگزار می‌شود.

محور‌های همایش «اربعین حسینی در منظومه فکری امام شهید» عبارت‌اند از:

* مبانی، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اربعین؛

* اربعین در نسبت با بعثت، غدیر، عاشورا و جامعه مهدوی؛

* اربعین، معنویت و خودسازی؛

* اربعین، امت‌سازی و همزیستی مسالمت‌آمیز؛

* اربعین و زمینه‌سازی تمدن نوین اسلامی؛

* اربعین و گفتمان مقاومت؛

* اربعین، رسانه، هنر و جهاد؛

* اربعین، حکمرانی، مدیریت و آینده‌نگری؛

* شاخص‌نگاری و فراتحلیل مؤلفه‌های اربعین در اندیشه امام شهید.

این همایش با مشارکت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای، حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و ستاد مرکزی اربعین برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان تا دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند مقالات خود را ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی [Arbaeenconf.ir](https://Arbaeenconf.ir) مراجعه کنند.

همچنین، متقاضیان می‌توانند از طریق نشانی رایانامه arbaeenconferences@gmail.com یا شماره‌های ۰۲۵۳۷۱۸۶۷۲۶ و ۰۹۹۳۲۵۸۶۰۳۰ با برگزارکنندگان همایش تماس بگیرند.