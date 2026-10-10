یادواره شهید تخریب‌چی مهدی مزینانیان با حضور خانواده شهید، همرزمان، مردم و مسئولان در سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جعفری، از همرزمان شهید مزینانیان و سخنران این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید اظهار کرد: شهید مهدی مزینانیان با رشادت‌ها و فداکاری‌های خود نقش بسزایی در دفاع از کشور و پاسداری از میهن ایفا کرد.

وی افزود: شهدای دوران دفاع مقدس با ایثار و ازخودگذشتگی، امنیت و آرامش کشور را رقم زدند و یاد و خاطره آنان باید برای نسل‌های آینده زنده نگه داشته شود.

همسر و همرزمان شهید مزینانیان در این مراسم با بیان خاطراتی از روحیه، رشادت و فداکاری این شهید، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا تأکید کردند.

حاضران در این آیین نیز با گرامیداشت یاد شهدا، وطن‌دوستی، ولایتمداری و تداوم راه شهدا را از وظایف مهم جامعه عنوان کردند و بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده تأکید داشتند.

شهید مدافع امنیت استوار سوم پاسدار مهدی مزینانیان متولد ۲۰ تیر ۱۳۷۳ از پایوران تیپ ۱۲ قائم استان سمنان شانزدهم مهرماه ۱۴۰۴ هنگام انجام مأموریت رزمی و بر اثر حادثه به فیض شهادت نائل آمد.