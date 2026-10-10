به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: تا کنون ۱۵۰ هکتار از زمین های قابل واگذاری و مستعد انرژی خورشیدی در پنج شهرک صنعتی استان برای تولید ۵۷ مگاوات برق شناسایی شده است.

فرزاد محمدی افزود: شناسایی ظرفیت‌های جدید، فراهم‌کردن بستر مناسب حضور سرمایه‌گذاران و توسعه ی طرح‌های تولید انرژی، از جمله برنامه‌های مهم این شرکت برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان و تقویت زیرساخت‌های موردنیاز توسعه صنعتی است.

وی بیان کرد:همچنین، شهرک صنعتی غیرتقاضای محور کوهدشت با تغییر کاربری به شهرک تخصصی انرژی خورشیدی تبدیل شده تا زمینه برای توسعه فعالیت‌های تخصصی و جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: تاکنون ۱۳ قرارداد به مساحت مجموع ۷۸ هکتار و با ظرفیت پیش‌بینی‌شده تولید ۵۷ مگاوات برق امضا شده است.

محمدی بیان کرد: از این تعداد، ۹ قرارداد به مساحت ۴۷ هکتار و ظرفیت ۳۴ مگاوات در قالب واگذاری زمین و چهار قرارداد به مساحت ۳۱ هکتار و ظرفیت ۲۳ مگاوات در قالب اجاره زمین تعهد شده‌ است.

وی همچنین از صدور مجوز اجرای طرح انرژی خورشیدی با ظرفیت ۵.۵ مگاوات در شهرک تخصصی پتروشیمی خبر داد و افزود: فراهم‌کردن بستر اجرای طرح‌های خورشیدی و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران، از اقدامات مؤثر در مسیر توسعه ی ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر و استفاده از فرصت‌های جدید اقتصادی در استان خواهد بود.