به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اسامی بازیکنان دعوت‌شده به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای حضور در مسابقات سه‌جانبه بلاروس اعلام شد.

بر این اساس، سیدمحمد داستان، رضا دیری، رضا امیری، سعید پیرامون، سیدعلی ناظم، داود شکری، علی میرشکاری، موحد محمدپور، محمدعلی مختاری، محمدعلی نظرزاده، محمد معصومی‌زاده، ابوالفضل شریف‌پور، آیدین تشنه‌کام و سبحان فاله با نظر علی نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی به این اردو دعوت شده‌اند.

مسابقات بلاروس با حضور تیم‌های ایران، عمان و بلاروس ۲۵ و ۲۶ مهر برگزار خواهد شد و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران نیز ۲۱ مهر راهی محل برگزاری این رقابت‌ها می‌شود.