به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در راستای ارتقای سطح آمادگی عملیاتی و آمادگی مقابله با شرایط بحرانی، تمرین طرح اضطراری با حضور مجموعه ای فرودگاهی، امنیتی و مجموعه های امدادی شهرستان های چالوس و نوشهر در محل فرودگاه شهدای نوشهر برگزار شد.

این تمرین با استفاده از سناریوی از پیش تعیین شده و با هدف سنجش توان پاسخگویی واحدهای مختلف و هماهنگی میان نهادهای امدادی و امنیتی در مواجهه با حوادث احتمالی طراحی و اجرا شد.

این رزمایش با حضور طیف گسترده‌ای از مجموعه های فرودگاهای و امداد ونجات سپاه و پلیس و با همراهی معاون فرماندار و نماینده مدیریت بحران فرمانداری نوشهر و دیگر مسئولین شهرستانی و فرودگاهی با نظارت بازرسین ارشد شرکت فرودگاهها و ناوبری و اداره کل فرودگاه‌های استان مازندران برگزار شد.

رئیس فرودگاه شهدای نوشهر در حاشیه این رزمایش، ضمن تشکر از حضور همه مجموعه ای دخیل در این تمرین در خصوص اهمیت برگزاری این تمرین، اظهار داشت: هدف اصلی از اجرای این رزمایش ، فراتر از یک تمرین ساده، ایجاد آمادگی ذهنی و عملیاتی برای مدیریت بحران بود . یقینا موفقیت مدیریت هر حادثه‌ای، در گرو هماهنگی دقیق و لحظه‌ای میان تمامی واحدهای اجرایی می باشد که در این مانور این امر محقق شد .

باقرنژاد با تاکید بر نقش کلیدی همکاری‌های بین‌سازمانی افزودند: هماهنگی میان همکاران فرودگاهی و مسئولین واحدهای امدادی شهرستان‌های نوشهر و چالوس، ستون اصلی موفقیت در این طرح بود. ما تلاش کردیم تا با حضور فعال تمامی نهادهای ذیربط، از پیوستگی زنجیره عملیاتی اطمینان حاصل کنیم تا در صورت بروز هرگونه حادثه، پاسخگویی ما با کمترین زمان و حداکثر دقت صورت گیرد.

معاون فرماندار هم ضمن قدردانی از برگزاری این تمرین بر لزوم هماهنگی بین مجموعه های امدادی تاکید نموده و قرار شد جلسات هماهنگی در آینده تداوم پیدا کند.

این رزمایش با مشارکت فعال مجموعه های فرودگاهی، یگان حفاظت هواپیمایی و پرسنل یگان پلیس انجام شد. همچنین حضور مسئولین واحدهای مختلف شهرستان‌های نوشهر و چالوس و مدیریت بحران ، نشان‌دهنده اتحاد و آمادگی بالای نیروهای عملیاتی دراین منطقه بود.

در پایان، کارشناسان و بازرسین اعزامی از ستاد در جلسه ای ضمن اعلام نقاط ضعف و قوت مجموعه های حاضر در تمرین بر لزوم تداوم برگزاری اینگونه تمرین‌ها برای تضمین سلامت پرواز ها و مسافران و زیرساخت‌های حیاتی فرودگاه تاکید کردند.