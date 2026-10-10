به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: در آزادراه‌های کرج–تهران و ساوه–تهران، جاده چالوس و محور هراز از ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: ترافیک در آزادراه کرج–تهران، در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و در آزادراه ساوه–تهران، از نسیم‌شهر تا پل کلاک، نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به وضعیت تردد در محورهای شمالی کشور تصریح کرد: در محور هراز نیز در مسیر رفت‌وبرگشت، محدوده‌های رینه و آب‌اسک ترافیک نیمه‌سنگین است.