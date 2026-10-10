به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، داداشی گفت: بر اساس هشدار هواشناسی سطح نارنجی، از عصر امروز شنبه ۱۸ مهر تا اوایل صبح یکشنبه ۱۹ مهر، شرایط جوی استان با وزش باد لحظه‌ای شدید، بارش باران، رگبار و رعدوبرق همراه خواهد بود و در ارتفاعات نیز پدیده مه پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: اغلب در مناطق شرقی، دامنه‌ها و ارتفاعات جنوب شرق، مرکز و غرب استان؛ شامل اغلب مناطق شهرستان‌های شیروان و فاروج، اسفراین و بام و صفی آباد (اغلب در مناطق نیمه شمالی بویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات)، بجنورد (در اغلب مناطق بویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات نیمه جنوبی)، گرمه و جاجرم (اغلب در مناطق نیمه شمالی)، مانه (اغلب در مناطق نیمه شرقی)، سملقان (اغلب در مناطق نیمه جنوبی)، راز و جرگلان (اغلب در مناطق نیمه شرقی) دور از انتظار نیست.

وی افزود: کاهش دید، خطر صاعقه، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها از پیامد‌های احتمالی این سامانه است و وزش باد شدید نیز می‌تواند به سازه‌های موقت و گلخانه‌ها آسیب وارد کند.