به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه العربی، ضیف الله الشامی عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن گفت: امروز شدت تنش بیشتر و بیشتر می‌شود و ما همیشه گفته‌ایم که اتفاقات بزرگ تری در راه است. عربستان اگر محاصره کشور ما و بمباران آن را متوقف نکند، ما هم فقط به بمباران فرودگاه ریاض اکتفا نخواهیم کرد و همه فرودگاه‌ها به جز مکه مکرمه و مدینه منوره و حریم هوایی و اطراف این دو شهر که اماکن مقدس هستند و به قداست آن‌ها احترام می‌گذاریم، هدف قرار خواهند گرفت، اما دیگر مناطق و فرودگاه‌ها و تاسیسات و زیرساخت‌ها در عربستان سعودی به جز مکه و مدینه برای ما اهداف مشروع هستند، زیرا ما از خودمان دفاع و برای شکست محاصره تلاش می‌کنیم تا نظام آل سعود از حمله به مناطق ما دست بردارد.