به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نهم اکتبر برابر با هفدهم مهرماه روز جهانی پست و پستچی است و به همین مناسبت رزمایش ناوگان موتوری و خودرویی اداره کل پست خراسان شمالی به سمت مصلای شهرستان بجنورد برگزار شد.

گفتنی است اتحادیه جهانی پست (UPU) در ۹ اکتبر ۱۸۷۴ در شهر برن سوئیس تأسیس شد تا استاندارد‌های بین‌المللی برای ارسال نامه و بسته‌ها را هماهنگ کند.

در سال ۱۹۶۹، کنگره توکیو این روز را به عنوان روز جهانی پست نام‌گذاری کرد تا اهمیت خدمات پستی در ارتباطات جهانی برجسته شود.

ایران نیز از نخستین کشور‌هایی بود که به این اتحادیه پیوست و اکنون با بیش از ۱۹۲ کشور عضو، در تبادل مرسولات بین‌المللی مشارکت دارد ، پست در ایران از قدمت بسیار طولانی برخوردار است، از آنجایی که از فعالیت چاپار‌های قدیمی تا پست پیشرفته عصر حاضر آثار و ابزار‌های بسیار دیدنی و گرانبها جمع شده و در موزه پست نگهداری و محافظت می‌شود.