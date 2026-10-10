به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون پرورشی‌ و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران از فعالیت ۴۳ پایگاه تخصصی انتخاب رشته در نقاط مختلف استان تا فردا یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ خبر داد.

محمود تنها گفت: این پایگاه‌ها بر اساس سیاست‌های کلان وزارت آموزش و پرورش و با حضور مشاوران حرفه‌ای و آموزش‌دیده در حوزه انتخاب رشته فعالیت می‌کنند.

وی افزود: پایگاه‌های انتخاب رشته در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان، برخی در مراکز مشاوره و برخی در مدارس مستقر هستند و ادارات آموزش و پرورش اطلاع رسانی لازم را در این زمینه انجام داده‌اند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران تأکید کرد: انتخاب رشته نباید فقط بر اساس هیجان مقطعی یا فضای حاکم پیرامون داوطلب انجام شود، بلکه دانش‌آموز باید با شناخت دقیق استعداد‌ها و ویژگی‌های روان‌شناختی خود تصمیم بگیرد.

وی چیدمان یک سبد متنوع و منطقی در فرم انتخاب رشته را از الزامات انتخاب هوشمندانه دانست و گفت: دانش‌آموزان باید رشته‌ها را از جنبه‌های مختلف بررسی و سپس انتخاب کنند.

همچنین رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو-معلم و همچنین پذیرش فقط بر اساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۵ تا روز یکشنبه ۱۹ مهر خبر داد.

دکتر رضا محمدی گفت: نتیجه علمی متقاضیان آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو - معلم به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۵ از روز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفت و متقاضیان آزمون‌های مذکور می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با توجه به اینکه رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ منتشر شده به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن‌دسته از متقاضیانی که تاکنون برای انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند و یا مایل به ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود هستند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز یکشنبه ۱۹ مهر نسبت به انتخاب رشته و یا ویرایش آن اقدام کنند.

وی در مورد زمان انتخاب رشته‌های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی، نیز گفت: متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ می‌توانند با توجه به اصلاحات مندرج در اطلاعیه اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، تا پایان روز یکشنبه ۱۹ مهر نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته و یا مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

دکتر محمدی با اشاره به تمهیدات سازمان سنجش برای انتخاب رشته متقاضیان، تأکید کرد: سازمان سنجش آموزش کشور بسته انتخاب رشته جامع شامل سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی، ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته، موشن گرافی و برنامه‌های ضبط شده تصویری توسط کارشناسان سازمان، در کنار انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته را طراحی و در اختیار متقاضیان قرار داده است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان به متقاضیان توصیه کرد به منظور کسب اطلاعات دقیق، دفترچه راهنمای انتخاب رشته و اطلاعیه‌های منتشر شده در مورد اصلاحات این دفترچه را به دقت مطالعه کنند.