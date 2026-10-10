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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین رسانههای چین
خبرگزاری شینهوا
- چین و اتحادیه اروپا برای تثبیت روابط تجاری و متوازنتر کردن مناسبات اقتصادی به توافق رسیدند.
-چین در تعطیلات روز ملی ۸۲۶ میلیون سفر گردشگری داخلی ثبت کرد.
- راهآهن سریعالسیر جدید چین، جابهجایی مسافران تعطیلات را تسهیل و به رونق شهرها کمک میکند.
- پکن ۱۹ اقدام تازه برای توسعه نیروهای مولد باکیفیت و تقویت نوآوری تدوین کرد.
- رئیسجمهور بوتسوانا قرار است به چین سفر کند.
- زلزله شدید در پاناما و پسلرزهها، عملیات امدادی و ارزیابی خسارات را در این کشور به دنبال داشت.
روزنامه چاینا دیلی
- چین و اتحادیه اروپا بر سر اقداماتی برای تثبیت روابط تجاری به توافق رسیدند.
- پکن و بروکسل راه بازگشت به میز مذاکره درباره اختلافات اقتصادی را پیدا کردند.
-چین برای توسعه «نیروهای مولد باکیفیت جدید» دستورالعملهای تازهای منتشر کرد.
- چین از آمریکا خواست برای ایجاد روابط باثبات در فضای سایبری همکاری کند.
-چین اتهام اخلال گارد ساحلی این کشور در عملیات تخلیه پزشکی را رد کرد.
- سازمان ملل هشدار داد رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ ممکن است به ۲.۶ درصد کاهش یابد.
- تعطیلات روز ملی چین، افزایش تمایل گردشگران چینی به سفرهای خارجی را نشان داد.
روزنامه گلوبال تایمز
-چین و اتحادیه اروپا پس از مذاکرات پکن درباره خودروهای هیبریدی، مواد معدنی کمیاب و چند موضوع تجاری به توافقی ۱۶ بندی رسیدند.
-آسیبدیدن دو شیء چینی در موزه بریتانیا، درخواستها برای بازگرداندن آثار تاریخی خارجشده از چین را دوباره مطرح کرد.
- چین از استفاده جریانهای راستگرای ژاپن از هوش مصنوعی برای تحریف تاریخ جنگ انتقاد کرد.
- تلسکوپ رادیویی «فست» چین در کشف نخستین منظومه سهتایی تپاخترهای آغازین با همراهی در حال تحول نقش داشت.
- چین با ۱۹ اقدام تازه، تقویت نوآوری علمی و فناوری و مهار رقابت مخرب در صنایع را دنبال میکند.
- چین با استفاده از دوربینهای هوشمند، رادار و حسگرهای صوتی، حفاظت از پرندگان مهاجر را گسترش میدهد.
شبکه تلویزیونی سیجیتیان
- چین و اتحادیه اروپا درباره خودروهای هیبریدی به تفاهم رسیدند و مذاکرات درباره خودروهای برقی ادامه مییابد.
- دولت چین ۱۹ اقدام برای توسعه نیروهای مولد باکیفیت و تقویت نوآوری در علم، فناوری و صنعت معرفی کرد.
- چین در تعطیلات روز ملی حدود ۲.۱۴ میلیارد سفر بینمنطقهای ثبت کرد.
-چین همکاریهای بینالمللی در طب سنتی را برای گسترش دسترسی مردم جهان به خدمات سلامت افزایش میدهد.
- تعطیلات چین، افزایش سفرهای خارجی گردشگران این کشور و تداوم ورود گردشگران بینالمللی را نشان داد.
- زلزله شدید پاناما به یکی از خبرهای فوری بینالمللی رسانه چین تبدیل شد.
- تحلیل سیجیتیان: امنیت پایدار در خاورمیانه به راهحلهایی فراتر از پیمانهای دفاعی نیاز دارد.
روزنامه مردم
- نشست بررسی و مطالعه مجموعه آثار فرهنگی شی جینپینگ در پکن برگزار شد.
- چین بر توسعه نیروهای مولد باکیفیت با توجه به شرایط و ظرفیتهای مناطق مختلف تأکید کرد.
- چین برای آمادهسازی تیمهای ورزشی خود جهت حضور در بازیهای المپیک لسآنجلس، بر حفظ تمرکز و ادامه تلاشها تأکید کرد.
- ماشین برداشت ذرت تازه در چین، میزان آسیب به محصول را به کمتر از سه درصد رسانده است.
-چین در تعطیلات روز ملی ۸۲۶ میلیون سفر گردشگری داخلی ثبت کرد.
- دولت چین با انتشار دستورالعملی تازه، توسعه نوآوری و ارتقای کیفیت رشد اقتصادی را در اولویت قرار داد.
-گسترش خطوط راهآهن سریعالسیر، جابهجایی مسافران و رونق اقتصادی شهرهای چین را تقویت میکند.
رسانه اقتصادی کایشین
-تغییر مدیرعامل اجرایی شرکت بیمه تایکانگ، تفاوت وضعیت شرکتهای بیمه چین در شرایط بحران طولانی بازار املاک را برجسته کرد.
- چین پیشنویس نخستین مقررات سراسری برای حمایت از حقوق کارگران اقتصاد پلتفرمی را منتشر کرد.
-مقام ارشد پیشین منطقه سینکیانگ به اتهام فساد مالی تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.
-دبیر پیشین حزب در شهر گوانگجو تحت تحقیق قرار گرفت.
-فروش خدمات در چین طی تعطیلات روز ملی افزایش یافت و گردشگری و سرگرمی از عوامل رشد مصرف بودند.
- تحلیل کایشین: چین برای عبور از موانع رشد اقتصادی به تمرکز بیشتر بر مصرف داخلی نیاز دارد