به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین رسانه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

- چین و اتحادیه اروپا برای تثبیت روابط تجاری و متوازن‌تر کردن مناسبات اقتصادی به توافق رسیدند.

-چین در تعطیلات روز ملی ۸۲۶ میلیون سفر گردشگری داخلی ثبت کرد.

- راه‌آهن سریع‌السیر جدید چین، جابه‌جایی مسافران تعطیلات را تسهیل و به رونق شهر‌ها کمک می‌کند.

- پکن ۱۹ اقدام تازه برای توسعه نیرو‌های مولد باکیفیت و تقویت نوآوری تدوین کرد.

- رئیس‌جمهور بوتسوانا قرار است به چین سفر کند.

- زلزله شدید در پاناما و پس‌لرزه‌ها، عملیات امدادی و ارزیابی خسارات را در این کشور به دنبال داشت.

روزنامه چاینا دیلی

- چین و اتحادیه اروپا بر سر اقداماتی برای تثبیت روابط تجاری به توافق رسیدند.

- پکن و بروکسل راه بازگشت به میز مذاکره درباره اختلافات اقتصادی را پیدا کردند.

-چین برای توسعه «نیرو‌های مولد باکیفیت جدید» دستورالعمل‌های تازه‌ای منتشر کرد.

- چین از آمریکا خواست برای ایجاد روابط باثبات در فضای سایبری همکاری کند.

-چین اتهام اخلال گارد ساحلی این کشور در عملیات تخلیه پزشکی را رد کرد.

- سازمان ملل هشدار داد رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ ممکن است به ۲.۶ درصد کاهش یابد.

- تعطیلات روز ملی چین، افزایش تمایل گردشگران چینی به سفر‌های خارجی را نشان داد.

روزنامه گلوبال تایمز

-چین و اتحادیه اروپا پس از مذاکرات پکن درباره خودرو‌های هیبریدی، مواد معدنی کمیاب و چند موضوع تجاری به توافقی ۱۶ بندی رسیدند.

-آسیب‌دیدن دو شیء چینی در موزه بریتانیا، درخواست‌ها برای بازگرداندن آثار تاریخی خارج‌شده از چین را دوباره مطرح کرد.

- چین از استفاده جریان‌های راست‌گرای ژاپن از هوش مصنوعی برای تحریف تاریخ جنگ انتقاد کرد.

- تلسکوپ رادیویی «فست» چین در کشف نخستین منظومه سه‌تایی تپ‌اختر‌های آغازین با همراهی در حال تحول نقش داشت.

- چین با ۱۹ اقدام تازه، تقویت نوآوری علمی و فناوری و مهار رقابت مخرب در صنایع را دنبال می‌کند.

- چین با استفاده از دوربین‌های هوشمند، رادار و حسگر‌های صوتی، حفاظت از پرندگان مهاجر را گسترش می‌دهد.

شبکه تلویزیونی سی‌جی‌تی‌ان

- چین و اتحادیه اروپا درباره خودرو‌های هیبریدی به تفاهم رسیدند و مذاکرات درباره خودرو‌های برقی ادامه می‌یابد.

- دولت چین ۱۹ اقدام برای توسعه نیرو‌های مولد باکیفیت و تقویت نوآوری در علم، فناوری و صنعت معرفی کرد.

- چین در تعطیلات روز ملی حدود ۲.۱۴ میلیارد سفر بین‌منطقه‌ای ثبت کرد.

-چین همکاری‌های بین‌المللی در طب سنتی را برای گسترش دسترسی مردم جهان به خدمات سلامت افزایش می‌دهد.

- تعطیلات چین، افزایش سفر‌های خارجی گردشگران این کشور و تداوم ورود گردشگران بین‌المللی را نشان داد.

- زلزله شدید پاناما به یکی از خبر‌های فوری بین‌المللی رسانه چین تبدیل شد.

- تحلیل سی‌جی‌تی‌ان: امنیت پایدار در خاورمیانه به راه‌حل‌هایی فراتر از پیمان‌های دفاعی نیاز دارد.

روزنامه مردم

- نشست بررسی و مطالعه مجموعه آثار فرهنگی شی جین‌پینگ در پکن برگزار شد.

- چین بر توسعه نیرو‌های مولد باکیفیت با توجه به شرایط و ظرفیت‌های مناطق مختلف تأکید کرد.

- چین برای آماده‌سازی تیم‌های ورزشی خود جهت حضور در بازی‌های المپیک لس‌آنجلس، بر حفظ تمرکز و ادامه تلاش‌ها تأکید کرد.

- ماشین برداشت ذرت تازه در چین، میزان آسیب به محصول را به کمتر از سه درصد رسانده است.

-چین در تعطیلات روز ملی ۸۲۶ میلیون سفر گردشگری داخلی ثبت کرد.

- دولت چین با انتشار دستورالعملی تازه، توسعه نوآوری و ارتقای کیفیت رشد اقتصادی را در اولویت قرار داد.

-گسترش خطوط راه‌آهن سریع‌السیر، جابه‌جایی مسافران و رونق اقتصادی شهر‌های چین را تقویت می‌کند.

رسانه اقتصادی کایشین

-تغییر مدیرعامل اجرایی شرکت بیمه تایکانگ، تفاوت وضعیت شرکت‌های بیمه چین در شرایط بحران طولانی بازار املاک را برجسته کرد.

- چین پیش‌نویس نخستین مقررات سراسری برای حمایت از حقوق کارگران اقتصاد پلتفرمی را منتشر کرد.

-مقام ارشد پیشین منطقه سین‌کیانگ به اتهام فساد مالی تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.

-دبیر پیشین حزب در شهر گوانگ‌جو تحت تحقیق قرار گرفت.

-فروش خدمات در چین طی تعطیلات روز ملی افزایش یافت و گردشگری و سرگرمی از عوامل رشد مصرف بودند.

- تحلیل کایشین: چین برای عبور از موانع رشد اقتصادی به تمرکز بیشتر بر مصرف داخلی نیاز دارد