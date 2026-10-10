مدیر حوزه‌های علمیه کشور با تأکید بر نقش بنیادین آموزش و پرورش در شکل‌دهی به هویت و آینده جامعه، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت، حمایت از فرهنگیان و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی و حوزه‌های علمیه را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور و امام جمعه میبد، در دیدار مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد که با همراهی دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، به میبد سفر کرده بود، بر ضرورت توجه ویژه به جایگاه آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده و پیشرفت کشور تأکید کرد.

آیت‌الله اعرافی آموزش و پرورش را از مهم‌ترین عرصه‌های اثرگذار بر هویت، فرهنگ، علم و آینده جامعه دانست و گفت: ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی، تقویت فعالیت‌های فرهنگی، تربیت دینی و اخلاقی دانش‌آموزان و فراهم‌کردن زمینه رشد و شکوفایی استعداد‌های آنان، از ضرورت‌های اساسی این حوزه است.

وی همچنین با اشاره به نقش اثرگذار معلمان و فرهنگیان در تربیت نسل آینده، بر ضرورت حمایت از این قشر و فراهم‌کردن زمینه توانمندسازی و ارتقای جایگاه آنان تأکید کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور، هم‌افزایی میان آموزش و پرورش، مجموعه مدیریت استان یزد، نمایندگان مردم، نهاد‌های فرهنگی و حوزه‌های علمیه را زمینه‌ساز ارتقای نظام تعلیم و تربیت دانست و بر تقویت همکاری‌های مشترک در این زمینه تأکید کرد.

در این دیدار، مسئولان حاضر گزارشی از وضعیت، برنامه‌ها، ظرفیت‌ها و مسائل آموزش و پرورش استان یزد ارائه کردند.

این سفر به مناسبت تجلیل از دانش‌آموز برتر کنکوری در میبد صورت گرفت.پوریا زارعی دانش آموز مدرسه شاهد ولیعصر (ع) شهرستان میبد استان یزد، رتبه سوم گروه انسانی را در کنکور ۱۴۰۵ به خود اختصاص داد.