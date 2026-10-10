کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای شبانه روز آینده افزایش ابر و در نواحی شمالی ، شمال شرق و ارتفاعات بارش‌های رگباری و پراکنده را پیش بینی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، در سایر نقاط استان سمنان افزایش ابر و وزش باد و گرد و خاک پیش بینی شده که بیشترین سرعت وزش باد در ساعات بعد از ظهر و شب است.

دمای هوا در این مدت بین سه تا پنج درجه کاهش می یابد.

بارش پراکنده باران تا اوایل هفته آینده ادامه دارد و در این مدت امکان وقوع سیلاب ها و رواناب های نقطه ای وجود دارد .