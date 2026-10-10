به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، پس از پخش گزارش برنامه سرزده مجموعه خبری صداوسیمای مرکز کرمان درباره شلوغی مراجعات و کاهش کیفیت خدمات در کلینیک تأمین اجتماعی، جلسه‌ای با حضور مسئولان و کارشناسان مرتبط، از جمله سالاری بازرس کل استان، دکتر فخرمدیر درمان تأمین اجتماعی استان و محمود شیخ‌شعاعی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان، برای بررسی و پیگیری مشکلات مطرح‌شده برگزار شد.

گزارش این پیگیری و نتایج بررسی‌ها، چهارشنبه در برنامه سرزده از مجموعه خبری صداوسیمای مرکز کرمان پخش می‌شود.