آیین ملی آغاز سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با حضور رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان، پژوهشگران و فعالان بخش کشاورزی در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور در البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در این آیین با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار امنیت غذایی کشور، بر ارتقای دانش و فناوری در بخش کشاورزی و تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و بخش تولید تأکید کرد.

وی افزود توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از ضرورت‌های افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های راهبردی کشاورزی به شمار می‌رود.

پزشکیان با ببان اینکه آغاز سال زراعی جدید فرصتی برای ارزیابی وضعیت تولید محصولات کشاورزی، تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی و برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و بهره‌وری در سال پیش‌روست گفت موضوعی که با توجه به محدودیت منابع آب و تأثیر تغییرات اقلیمی بر تولید محصولات کشاورزی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی افزود :در این مسیر، توسعه ارقام پربازده و مقاوم به خشکی، اصلاح بذر، گسترش روش‌های نوین آبیاری و انتقال یافته‌های پژوهشی به مزارع می‌تواند نقش مؤثری در افزایش عملکرد محصولات و استفاده بهینه از منابع داشته باشد.

وی گفت :انتخاب استان البرز برای میزبانی این آیین ملی نیز با توجه به استقرار مؤسسه‌های تحقیقاتی مهم کشاورزی در این استان، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور در خدمت به تولید و امنیت غذایی فراهم کرده است.

تأمین پایدار غذای مورد نیاز کشور، افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع آب، از مهم‌ترین محورهایی است که در برنامه‌ریزی برای سال زراعی جدید مورد توجه قرار دارد.