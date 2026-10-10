معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری جشنواره ملی «هنر ایرانی - اسلامی» در این دانشگاه خبر داد و گفت: این جشنواره علاوه بر تربیت و معرفی هنرمندان دانشگاهی، مجموعه‌ای از اهداف علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمحمود هاشمی، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی درباره برگزاری جشنواره هنر ایرانی ـ اسلامی در این دانشگاه اظهار کرد: این معاونت برای اجرای بسته تحول در نظام آموزش و پژوهش ذیل برنامه تحولی دانشگاه آزاد اسلامی و تقویت جایگاه هنر در دانشگاه، بازخوانی هویت ایرانی ـ اسلامی در زبان معاصر، حمایت از استعداد‌های جوان، پیوند هنر با پژوهش و فناوری، توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه هنری و فراهم کردن مسیر تداوم فعالیت حرفه‌ای هنرمندان، بهمن ۱۴۰۵ جشنواره «هنر ایرانی ـ اسلامی» را در سطح ملی برگزار می‌کند.

وی اضافه کرد: جشنواره هنر ایرانی ـ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، صرفاً یک رویداد رقابتی برای انتخاب آثار برتر نیست؛ بلکه بستری پایدار برای تربیت، حمایت، معرفی و جریان‌سازی هنرمندان دانشگاهی و توسعه گفتمان هنر ایرانی ـ اسلامی است که به صورت سالانه برگزار خواهد شد.

شناسایی، گردآوری، معرفی و نمایش آثار در سطح ملی

هاشمی توضیح داد: در این جشنواره هنر، افزون بر نقش خود در عرصه زیبایی‌شناسی و آفرینش فرهنگی، می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های بازنمایی هویت، انتقال ارزش‌ها، تقویت سرمایه فرهنگی و ایجاد گفت‌وگوی میان نسل‌ها عمل کند.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در این جشنواره، دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان یکی از بزرگترین نهاد‌های آموزش عالی کشور، بستری برای شناسایی، گردآوری، معرفی و نمایش آثار هنرمندان، استادان و دانشجویان در سطح ملی فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه محور محتوایی جشنواره بر مفهوم «هنر متعهد و هویت‌آفرین» استوار شده است و علاوه بر برخورداری از معیار‌های زیبایی‌شناختی و خلاقانه، نسبت خود را با مسئولیت اجتماعی و تعالی فرهنگی جامعه حفظ می‌کند، اضافه کرد: در این چارچوب، جشنواره می‌کوشد میان میراث هنری و فرهنگی ایران، ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی و زبان‌ها و شیوه‌های بیان هنری معاصر پیوندی پویا برقرار کند.

هاشمی تشریح کرد: موضوعاتی همچون بازآفرینی نماد‌ها و نشانه‌های ایرانی ـ اسلامی، بازتاب تاریخ و تمدن ایران، هنر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ایثار و مقاومت، هنر و مسئولیت اجتماعی، هنر و محیط زیست، توسعه پایدار، تلفیق سنت و نوآوری، هنر مفهومی و تعامل هنر با علم و فناوری در «جشنواره هنر ایرانی ـ اسلامی» پیش‌بینی شده است.

۴ ضرورت برگزاری جشنواره هنر ایرانی ـ اسلامی

عضو هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی، ضرورت‌های برگزاری جشنواره را برشمرد و گفت: نخست، ضرورت تقویت و بازتعریف هویت هنر ایرانی ـ اسلامی در شرایط معاصر است؛ به‌گونه‌ای که پیوند با سنت و میراث فرهنگی، مانع از تجربه‌گرایی و نوآوری هنری نشده و در مقابل، نوآوری نیز به گسست از ریشه‌های هویتی منجر نشود.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی دومین ضرورت را تقویت پیوند میان دانشگاه و جامعه هنری ذکر و بیان کرد: در طرح جشنواره، ایجاد ارتباط مستمر میان دانشجویان، استادان، هنرمندان حرفه‌ای و پیشکسوتان به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی مورد توجه قرار گرفته و برای آن سازوکار‌های عملی از جمله نمایشگاه، کارگاه، نشست تخصصی، مشاوره و شبکه‌سازی پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه ضرورت سوم برگزاری جشنواره، حرکت از «جشنواره‌محوری» به سمت «جریان‌سازی هنری» است، ادامه داد: در همین راستا، برای جشنواره خروجی‌های ماندگاری همچون نشریه تخصصی، مستند، تولیدات چندرسانه‌ای، پایگاه داده هنرمندان، نمایشگاه‌های سیار و مجازی و آرشیو دیجیتال آثار پیش‌بینی شده است.

هاشمی چهارمین و آخرین ضرورت را توجه به اقتصاد و زیست حرفه‌ای هنرمندان دانست و افزود: در طرح جشنواره، معرفی هنرمندان جوان به عرصه هنر، ایجاد فرصت فروش آثار، ارتباط با گالری‌داران و مجموعه‌داران و برنامه حمایت پس از جشنواره مورد توجه قرار گرفته است.

اهداف جشنواره هنر ایرانی ـ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در تشریح اهداف جشنواره هنر ایرانی ـ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این جشنواره مجموعه‌ای از اهداف علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی ازجمله؛ شناسایی، تبیین و ترویج هنر متعهد و متعالی با تأکید بر مضامین ایرانی ـ اسلامی، شناسایی و معرفی استعداد‌های برتر هنری در سطح ملی، ایجاد فضای رقابت سازنده و تبادل تجربه میان دانشجویان، استادان و هنرمندان، تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه هنری و صنایع فرهنگی، بازتعریف هویت هنر ایرانی ـ اسلامی در عصر معاصر با تأکید بر نوآوری و خلاقیت، ایجاد شبکه ملی هنرمندان و تقویت جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان یکی از قطب‌های هنر در منطقه را دنبال می‌کند.

این مسئول اضافه کرد: در سطح اجرایی نیز برای جشنواره شاخص‌های کمی مشخصی ازجمله شناسایی هنرمندان برتر، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، تولید و انتشار آثار منتخب، برگزاری کارگاه‌های تخصصی، ایجاد بانک اطلاعاتی هنرمندان و توسعه ارتباط با بازار هنر پیش‌بینی شده است.

جشنواره؛ عرصه‌ای برای دانشجو، استاد و هنرمند حرفه‌ای

وی با بیان اینکه ساختار جشنواره در دو بخش اصلی رقابتی و غیررقابتی طراحی شده است، اضافه کرد: در بخش رقابتی، بخش‌های دانشجویی، استادی و بخش‌های ویژه پیش‌بینی شده و در بخش غیررقابتی نیز نمایشگاه‌های دائمی، سیار و مجازی، کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است.

هاشمی توضیح داد: از منظر رشته‌ای و موضوعی نیز دامنه جشنواره متنوع است و حوزه‌هایی مانند نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، گرافیک، مجسمه‌سازی، صنایع دستی، هنر‌های دیجیتال، هنر‌های نمایشی و موسیقی را پوشش می‌دهد. بخش‌های ویژه‌ای هم برای «هنر اسلامی و معماری معاصر ایرانی ـ اسلامی»، «هنر و فناوری» و «هنر مشارکتی» طراحی شده است.

پیوند هنر، پژوهش و فناوری

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی از ویژگی‌های قابل توجه جشنواره را توجه همزمان به آفرینش هنری و پژوهش دانشگاهی برشمرد و گفت: در طرح جشنواره، توجه به پایان‌نامه‌های هنری، برگزاری پنل‌های تخصصی، تعامل میان هنر و علوم انسانی و ارتباط با رشته‌هایی مانند معماری، طراحی صنعتی و صنایع دستی مورد تأکید قرار گرفته است.