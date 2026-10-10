به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های عددی و پیش یابی امروز شرایط جوی در غالب نقاط استان نسبتا پایدار و یکنواخت خواهد بود و برای ۲ تا ۳ روز آینده در برخی ساعت‌ها افزایش ابر را خواهیم داشت.

لطفی افزود: از اواخر وقت امشب تا فرداشب گاهی وزش تندباد و گرد و خاک برای استن پیش بینی می‌شود.

وی گفت: احتمال وقوع رگبار و رعد و برق هم برای این بازه زمانی در برخی نقاط استان از جمله در برخی نقاط شهرستان‌های عشق آباد، درمیان و با احتمال ضعیف‌تر برای شهرستان‌های فردوس، سرایان، قاین، بشرویه و سربیشه وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان با بیان اینکه محافظت از محصولات برداشت شده توصیه می‌شود افزود: دمای هوا هم تا صبح سه شنبه روند کاهش نسبی دارد و هوا تا حدودی خنک‌تر خواهد شد.

لطفی گفت: صبح امروز خنک‌ترین ایستگاه استان سربیشه با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس و روز گذشته دهسلم با ۴۰ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بوده است و نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته در مرکز استان هم بین ۱۳ و ۳۲ درجه سلسیوس ثبت شده است.