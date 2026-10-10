همزمان با سومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، شهر‌های مختلف پاکستان شاهد برگزاری مراسم و تجمعات مردمی در حمایت از ملت فلسطین و مردم مظلوم غزه بود؛ مراسمی که با تأکید بر ضرورت همبستگی جهان اسلام و حمایت از آرمان آزادی قدس شریف برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، همزمان با سومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، شهر‌های مختلف پاکستان شاهد برگزاری مراسم و تجمعات مردمی در حمایت از ملت فلسطین و مردم مظلوم غزه بود؛ مراسمی که با تأکید بر ضرورت همبستگی جهان اسلام و حمایت از آرمان آزادی قدس شریف برگزار شد.

در اسلام‌آباد نیز، جنبش بیداری امت مصطفی با برگزاری همایشی در محل باشگاه ملی مطبوعات، بر تداوم حمایت از فلسطینیان و ضرورت اقدام عملی کشور‌های اسلامی برای پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

در مراسمی در لاهور هم سخنرانان مراسمی با اشاره به ابعاد انسانی فاجعه غزه، سکوت برخی کشور‌های اسلامی در برابر کشتار فلسطینیان را محکوم کردند و خواستار تقویت وحدت امت اسلامی در حمایت از مردم فلسطین شدند.

شرکت‌کنندگان همچنین تأکید کردند که خون شهدای فلسطینی نباید فراموش شود و تحقق آزادی قدس شریف، مستلزم همبستگی و حمایت جدی ملت‌ها و دولت‌های مسلمان است.