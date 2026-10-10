معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان از انعقاد قرارداد تهیه طرح جامع شهر ابهر خبر داد و گفت: این طرح با رویکرد نوین و با مشارکت دستگاه‌های مختلف تهیه می‌شود تا مسائل و چالش‌های توسعه شهری ابهر شناسایی و برای آنها راهکار ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سیدمحمد مهدیون گفت: آخرین طرح جامع شهر ابهر مربوط به دهه ۷۰ بوده است و با توجه به گذشت سال‌های طولانی از زمان تهیه آن و ایجاد مسائل و چالش‌های متعدد در شهر، ضرورت بازنگری و تهیه طرح جامع جدید بیش از پیش احساس می‌شد.

وی افزود: افق طرح جامع پیشین شهر ابهر سال ۱۴۱۰ تعیین شده بود که اواخر سال ۱۴۰۴، موضوع کاهش افق طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح شد و مصوبه کاهش افق طرح از سال ۱۴۱۰ به سال ۱۴۰۵ اخذ شد.

معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: در ادامه این اقدامات و با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان به‌ویژه معاونت معماری و شهرسازی این اداره کل، برای تهیه طرح جامع شهر ابهر در سال جاری ردیف بودجه اختصاص یافت و هفته آخر شهریورماه سال جاری، نیز قرارداد تهیه طرح جامع منعقد شد.

مهدیون گفت: با تسریع در فرآیند تهیه طرح جامع جدید، مسائل و مشکلات شهر ابهر در حوزه‌های مختلف به‌صورت دقیق احصا و برای آنها راهکار‌های مناسب در چارچوب برنامه‌های توسعه شهری ارائه شود.