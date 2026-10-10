فرماندار آذرشهر با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی ماهر لازمه توسعه پایدار صنعت و تولید است گفت:فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی نقش کلیدی در تربیت نیروی انسانی ماهر دارد.

رضا رحمت الهی در نشست روسای مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان‌شرقی در شهرستان آذرشهر تربیت نیروی انسانی ماهر را لازمه توسعه پایدار صنعت و تولید عنوان کرد و گفت:با توجه به صنعتی بودن شهرستان آذرشهر و نیاز مبرم به نیروی انسانی ماهر، فنی و حرفه ای استان نقش کلیدی در تربیت نیروی انسانی ماهر دارد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی

فرهاد نظری مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت تقویت ارتباط مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای با واحد‌های تولیدی و صنعتی گفت:این نشست با هدف بررسی میدانی مسائل و مشکلات مراکز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و صنعت و حرکت به سمت ارائه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز واقعی بازار کار است.

وی افزود:روسای مراکز باید با شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای و ارتباط مستمر با صنایع و کارفرمایان زمینه توسعه آموزش‌های مهارتی و افزایش اثربخشی فعالیت‌های مراکز را فراهم کنند.

نظری افزود:حل مسائل و مشکلات مراکز نیازمند پیگیری مستمر و ارائه راهکار‌های عملیاتی است.