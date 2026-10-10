به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مینو غلامی، مجری طرح ذخیره‌ساز‌های انرژی ساتبا گفت: شرکت توانیر در ضوابط و مجوز‌های اتصال به شبکه نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ‌مقیاس، استفاده از سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی را لحاظ کرده است.

وی افزود: بر اساس این الزامات، نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ‌مقیاس باید حداقل معادل ۲۰ درصد ظرفیت خود را به مدت دو ساعت در سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی تأمین کنند.

غلامی هدف از این اقدام را کمک به پایداری شبکه و جلوگیری از بروز مشکلاتی مانند حبس بار در شبکه عنوان کرد و گفت: استفاده از ذخیره‌ساز‌ها امکان بهره‌برداری پایدارتر از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی را فراهم می‌کند.

مجری طرح ذخیره‌ساز‌های انرژی ساتبا ادامه داد: با همکاری شرکت توانیر، ۱۰ سایت در کشور که با مشکلات جدی شبکه مواجه هستند، از جمله در استان‌های خوزستان، بوشهر، زنجان، تهران، گلستان و آذربایجان شناسایی شده‌اند تا در اولویت استقرار سامانه‌های ذخیره‌ساز قرار گیرند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و کنترلی برای این تجهیزات گفت: همکاری ساتبا و شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای بررسی مسائل مخابراتی، پایش و مانیتورینگ سامانه‌های ذخیره‌ساز در حال انجام است.

غلامی بیان کرد: مدیریت ذخیره‌ساز‌ها نیازمند ایجاد یک سامانه مدیریتی، مخابراتی و کنترلی مناسب است تا عملکرد این تجهیزات به شکل یکپارچه در شبکه برق کشور پایش و مدیریت شود.