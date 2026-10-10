­دادستان تهران اعلام کرد: در اجرای دادنامه صادره موضوع شکایت بانک دی، بیش از ۵۷۹ میلیارد تومان به بانک دی و لیزینگ دی پرداخت و کلیه دیون محکوم‌علیه پرونده با بانک مذکور تسویه شد.

به گزارش خبرگزار‌ی صداوسیما، علی صالحی ضمن تشریح جزئیات بیشتری از این پرونده اظهار داشت: محکوم‌علیه با همکاری برخی از کارکنان یکی از بانک‌ها، اقدام به دریافت تعداد قابل توجهی ضمانت‌نامه از آن بانک نموده و سپس با تنزیل و در اختیار گذاشتن آن نزد شرکت لیزینگ دی و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، در مجموع بیش از ۶۰۵ میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان به عنوان معادل ریالی ضمانت‌نامه‌ها، از این دو مجموعه دریافت کرده است.

دادستان تهران یادآور شد: با تشکیل پرونده قضایی، نهایتاً به موجب دادنامه صادره از شعبه هفتم دادگاه کیفری یک، کلیه ضمانت‌نامه‌ها باطل و حکم به پرداخت ردّمال در حق لیزینگ دی و کارگزاری بانک کشاورزی صادر و پرونده جهت اجرای حکم به دادسرا بازگشت.

وی با تأکید بر اهتمام دادسرای تهران در اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر حفظ حقوق بیت‌المال و تحقق عدالت قضایی در پرونده‌ای اقتصادی و مرتبط با منابع عمومی تصریح کرد: در خصوص پرداخت مطالبات مالباخته دیگر این پرونده یعنی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی نیز، به میزان لازم اموال شناسایی و توقیف شده و در فرآیند پرداخت قرار دارد.

با پیگیری دادستانی تهران کلیه دیون محکوم‌علیه اقتصادی به ارزش بیش از ۵۷۹ میلیارد تومان به بانک دی پرداخت شد.

صالحی گفت: اجرای حکم بخش دیگری از پرونده با شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه در فرآیند پرداخت قرار دارد.